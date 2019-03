Premier League : Arsenal vient à bout de Manchester United (2-0) et reprend la 4e place

Après douze matches sans défaite, le Manchester United d'Ole Gunnar Solskjaer est tombé en Premier League. Quelques jours après leur exploit au Parc des Princes en Ligue des Champions, les Red Devils ont subi la loi d'Arsenal à l'Emirates Stadium (2-0). Un but de Granit Xhaka et un penalty transformé par Pierre-Emerick Aubameyang ont permis aux Gunners de se hisser dans le top 4 au classement, en revenant à un petit point de Tottenham. Avant la réception de Rennes en huitième retour de Ligue Europa, les hommes d'Unai Emery confortent leur invincibilité à domicile et envoient un signal aux Bretons.

Après la défaite de Tottenham et le nul de Chelsea, l'occasion était trop belle pour Manchester United et Arsenal, deux autres prétendants pour une place dans le Big Four. C'était donc un peu malheur au vaincu pour cette confrontation entre deux équipes qui ont connu des fortunes diverses sur la scène européenne ces jours passés. Et c'est peut-être parce qu'ils avaient à cœur de se racheter que les Gunners sont mieux rentrés dans le match, alors récompensés par un but de Granit Xhaka, auteur d'une frappe lointaine qui a surpris un David De Gea bien passif sur le coup (1-0, 12e).

Le MU de Solskjaer est tombé

En face, la réussite inouïe depuis la nomination d'Ole Gunnar Solskjaer a tout simplement abandonné Manchester United. En parfait symbole de ce constat, Romelu Lukaku, qui restait sur trois doublés de rang, a touché la barre à bout portant sur un centre de Luke Shaw (9e) avant deux ratés devant Bernd Leno (36e, 50e). Servi par Paul Pogba, Fred a lui aussi touché les montants du gardien d'Arsenal avec une bonne frappe en première intention (19e). Ce manque d'efficacité a tranché avec celui, retrouvé, de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a lavé son échec face à Tottenham en transformant un penalty obtenu par Alexandre Lacazette (2-0, 69e). Un deuxième but qui a définitivement assommé les Mancuniens, qui ont eu les occasions de revenir.

Avec ce nouveau succès à l'Emirates Stadium, Arsenal confirme qu'il est bien la deuxième meilleure équipe à domicile de Premier League cette saison (derrière Manchester City). Ce statut permet aux Londoniens d'appréhender au mieux la réception de Rennes en Ligue Europa, le club breton ayant créé la surprise lors du huitième aller (3-1). Non contents de passer devant Manchester United au classement, les Gunners profitent du revers de Tottenham pour revenir à un petit point du podium. Au-delà de la lutte pour le titre entre Liverpool et Manchester City, il y a du suspense pour désigner les membres du Big Four.