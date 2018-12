Premier League - Battu par Wolverhampton, Tottenham évoque le coup de la panne

"Nous ne sommes pas des machines". Le rappel de Mauricio Pochettino, pour la BBC, n'est pas inutile. En mode rouleau-compresseur depuis plusieurs semaines en Premier League, Tottenham a connu un coup d'arrêt brutal samedi à domicile devant Wolverhampton (1-3). Une défaite qui permet à Liverpool de compter neuf points d'avance et à Manchester City de pouvoir reprendre la place de dauphin dimanche.

" Nous sommes punis "

"Nous avons eu une excellente série ces dernières semaines et conserver ce niveau n'est pas simple. Je pense que nous avons payé les efforts consentis dans les matches précédents", a confirmé l'entraîneur argentin des Spurs. Tout avait pourtant bien commencé pour les Londoniens qui avaient ouvert la marque par Harry Kane dès la 22e minute. Ensuite ? Le trou noir, ou presque. "En deuxième période, nous n'avions pas la même énergie qu'en première. Nous sommes punis", résume tristement le buteur anglais dans Match of The Day sur la BBC.

Mais parce que la fatigue ne suffisait pas à expliquer entièrement la faillite collective des Spurs, Pochettino a pointé la mauvaise utilisation du ballon de son équipe. "Nous nous sommes trompés dans notre manière de jouer", pestait l'Argentin après la rencontre. "Nous avons fait une bonne première période, nous n'avions pas eu énormément d’occasions mais on avait la possession", nuance de son côté Harry Kane.

Aucun tir cadré après la 22e minute

En effet, avec 67% de possession, Tottenham a eu l'emprise sur le ballon. Mais pour en faire quoi ? "Trop de longs ballons, a relevé Pochettino. Nous avons essayé de jouer un peu plus en seconde période mais nous étions trop directs". La preuve que Tottenham n'a pas réussi à se mettre en bonne position ? Ses trois seuls tirs cadrés de la partie sont partis en dehors de la surface par Trippier d'abord sur coup-franc, par Eriksen ensuite, et enfin par Kane, sur l'ouverture du score. Les Spurs n'ont donc plus cadré un seul tir après la 22e minute !

"Nous avons mal utilisé le ballon, ce qui leur a permis d'avoir des possibilités de contre", a assuré Mauricio Pochettino. En effet, les Wolves ont fait souffrir leur adversaire avec des attaques-éclairs, comme sur le troisième but d'Helder Costa qui a scellé la défaite de Tottenham. "Il a y encore un long chemin à faire. Ce sont des matches à domicile qu’on doit gagner, lâchait Kane à l'issue de la rencontre. Donc oui nous sommes déçus mais dans trois jours on affronte Southampton et on devra être meilleurs." Meilleurs et vainqueurs pour profiter du choc qui se profile entre Liverpool et Manchester City.