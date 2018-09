Premier League : Chelsea accroché sur le terrain de West Ham (0-0)

Chelsea n'a pas trouvé la faille. Sur la pelouse du London Stadium de West Ham, les Blues n'ont pu faire mieux qu'un match nul sans relief (0-0) pour le compte de la 6e journée de Premier League. Ils accusent désormais, comme Manchester City, deux points de retard sur Liverpool, seul leader du championnat d'Angleterre avec un sans-faute (6 victoires en 6 matchs).

Personne ne suit désormais le rythme infernal des Reds. Face à des Hammers qui avaient besoin de se rassurer (4 défaites en 5 matchs) défensivement, les joueurs de Maurizio Sarri, bien que dominateurs (plus de 70 % de possession du ballon), ont manqué d'inspiration ce dimanche après-midi. Face à un bloc bien organisé et placé très bas, Eden Hazard et consorts n'ont pas trouvé d'espaces.

West Ham tout près du hold-up

Les Blues ont bien eu des occasions. N'Golo Kanté, qui se projette beaucoup plus dans la surface adverse cette saison, a même failli marquer à deux reprises : d'abord de la tête juste avant la pause sur une belle remise de Willian, puis en fin de match, sur une reprise du gauche trop enlevée (81e), toujours servi par son coéquipier brésilien.

Mais ils auraient aussi pu se faire surprendre en contre. Michail Antonio a ainsi perdu son duel face à Kepa Arrizabalaga (31e). Mais c'est surtout Andriy Yarmolenko qui pourra nourrir des regrets : seul au deuxième poteau à bout portant, l'Ukrainien a manqué un but tout fait de la tête (77e). Le coup aurait été parfait pour West Ham qui a quand même glané un précieux point qui lui permet de s'éloigner un peu de la zone de relégation.