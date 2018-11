Premier League - Métamorphosé par Sarri, ce Chelsea a besoin de chocs

Méconnaissable. En l'espace de quelques mois, le visage de Chelsea a radicalement changé. L'équipe londonienne, qui faisait peine à voir en fin de saison dernière, a laissé place à une formation bien différente cet été. Parmi les joueurs à disposition, peu de noms ont changé. Un nouveau gardien et deux milieux de terrain sont venus grandir l'effectif lors du dernier mercato. C'est sur le banc que la métamorphose s'est surtout opérée.

Exit le jeu jugé parfois trop frileux d'Antonio Conte, bienvenue au football de passes de Maurizio Sarri. L'arrivée estivale de l'ex-Napolitain chez les Blues était mariée à cette double promesse : revoir la couleur du ballon et retrouver quelques frissons à Stamford Bridge. Elle a déjà été tenue.

Maurizio Sarri, l'entraîneur de Chelsea.Eurosport

Plus de ballons, moins de dribbles, plus de buts

Après quasiment un tiers du championnat, le club des bords de la Tamise fait jeu égal avec Manchester City en termes de possession de balle : 63,3% contre 63,7% pour les champions en titre mancuniens. Si le chiffre est devenu presque banal en ce qui concerne les Citizens, il est bien plus significatif pour les joueurs de Chelsea. La saison passée, ces derniers affichaient un taux nettement plus faible (54,4%). Sacré revirement.

Un joueur en particulier symbolise ce renouveau : Jorginho. Arrivé lui aussi de Naples cet été, dans les bagages de Sarri, l'Italien participe activement à la bonne conservation de balle des siens au point d'être actuellement le joueur qui réalise le plus de passes dans tout le Royaume (98,8 par match). Une preuve à la fois de son adaptation rapide à la Premier League mais aussi de l'accueil positif réservé par le vestiaire à cette nouvelle philosophie dont il est le premier relais sur le terrain.

Le changement de système a bien sûr facilité la transition. Le 3-4-3 de Conte, au sein duquel les joueurs étaient parfois livrés à eux-mêmes, a laissé la place au 4-3-3 préférentiel de Sarri. Plus proches et plus soudés, les Blues peuvent davantage se concentrer sur le trajet du ballon et oublier certains dribbles forcés. La saison passée, Chelsea était l'équipe du championnat qui en tentait le plus (13,5 par match), un chiffre qui a nettement diminué depuis le nouvel exercice (8,7). Hasard ou réelle incidence, le nombre de buts est lui sensiblement remonté : de 1,6 à 2,3 réalisations par match d'un championnat à l'autre.

Jorginho, la plaque tournante de Chelsea cette saison.Getty Images

Rivaliser avec City : mission impossible ?

Pour résumer ces statistiques favorables, Chelsea est tout simplement plus fort que la saison passée. Après 12 levées, les Blues sont troisièmes de Premier League et ils sont toujours invaincus. La série impressionne, d'autant plus si l'on ajoute les quatre matches de Ligue Europa et les deux de League Cup lors desquels ils n'ont pas connu la défaite non plus. Jusqu'où, alors, peut bien aller le CFC ? C'est toute la question, à laquelle Maurizio Sarri avait en partie répondu début novembre en annonçant qu'il se contenterait probablement de réduire l'écart avec Manchester City, qui était de 30 points en 2017-2018.

Championne en titre, la troupe de Pep Guardiola est également invaincue (comme Liverpool) et elle possède "déjà" quatre points d'avance sur les Blues (deux sur les Reds). Les impitoyables Citizens affichent la meilleure attaque, la meilleure défense et l'on voit mal à ce jour quelle formation du Royaume pourrait rivaliser avec eux. Le Chelsea de Sarri ? Cela passera par des exploits lors des chocs, à commencer par celui de samedi sur le terrain de Tottenham.

Si les Blues ont éliminé l'équipe-bis de Liverpool en coupe fin septembre (1-2), ils ont été accrochés par les titulaires de Jürgen Klopp en Premier League trois jours plus tard (1-1). Les partenaires de N'Golo Kanté sont par ailleurs passés tout près d'une défaite contre Manchester United le mois suivant (2-2) et l'ogre citizen se présentera à Stamford Bridge dans deux semaines pour un test grandeur nature. Réussir à élever son niveau de jeu lors des confrontations directes, voilà la prochaine mission de Chelsea. Il n'est pas certain qu'elle soit accomplie dès cette saison.