Un Chelsea moyen s'en remet encore à Hazard

Chelsea ne manque pas l'occasion ! Des Blues sans imagination se sont encore appuyés sur Eden Hazard, qui a dépassé la barre des 100 buts sous le maillot de Chelsea pour venir à bout de Watford (1-2) en clôture de ce Boxing Day. Les hommes de Maurizio Sarri profitent de la défaite de Manchester City contre Leicester (2-1) pour revenir à quatre points des Citizens, ainsi que du match nul d'Arsenal à Brighton (1-1) pour distancer les Gunners, désormais 5e à deux points des Blues. Chelsea conforte donc sa 4e place de Premier League, tandis que Watford est ce soir 9e du classement.

Le film du match

Chelsea n'a pas l'habitude de perdre les lendemains de Noël et a respecté la tradition. Pour la 14e fois de suite, les Blues sont invaincus le jour du Boxing Day (9 victoires, 5 nuls) après une victoire sans panache à Watford. Au bout de 45 minutes de jeu peu rythmé, et les mots sont pesés, cette rencontre a connu une éclaircie dans le temps additionnel de la première période. Sous la pression de Kanté, Doucouré a d'abord perdu le ballon au profit de Kovacic qui a lancé Hazard sur la gauche. Le Belge a effacé Foster avant de marquer du gauche dans le but vide sur le seul tir cadré de Chelsea jusque-là. Puis dans la foulée, c'est Pereyra qui a égalisé d'une superbe volée à la retombée d'un corner sur seulement le deuxième tir cadré de Watford…

Hazard atteind la barre des 100 buts avec Chelsea

La deuxième période n'a pas été très différente de la première. Si Watford a mis beaucoup d'intensité dès le retour des vestiaires, les Hornets n'ont été récompensés que par un penalty sifflé contre eux, Foster venant percuter Hazard qui l'avait éliminé. D'un contre-pied, le Belge a signé un doublé et donné l'avantage à son équipe. Il est désormais impliqué sur 19 buts cette saison en Premier League (10 buts, 9 passes décisives), soit plus que tout autre joueur du championnat anglais.

Menant à cet instant contre le cours du jeu, les hommes de Sarri ont dès lors commencé à gérer leur avance faute de créer des différences dans le jeu. Le plan était minimaliste : trouver Eden Hazard ! Le Belge s'est démené, mais pas toujours bien servi et pas dans son meilleur soir non plus (tout est relatif), le jeu de Chelsea s'en est beaucoup ressenti. Malgré tout, les Blues ont peu à peu réussi à éteindre les joueurs de Watford. A l'instar du premier acte, le second s'est décanté en fin de match mais le score n'a plus évolué. Prochaines rencontres pour les deux clubs : ce dimanche à Crystal Palace pour Chelsea, alors que Watford aura accueilli Newcastle la veille.