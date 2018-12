Sans briller, Chelsea assure l'essentiel contre Fulham (2-0) et remonte provisoirement sur le podium

Chelsea reprend sa marche en avant en Premier League. Après deux matches sans victoire, les Blues ont gagné dimanche à Stamford Bridge contre Fulham dans le derby ouest-londonien (2-0). Pedro, en tout début de match (4e), et Ruben Loftus-Cheek (82e) ont inscrit les deux buts de la rencontre.

Si les hommes de Maurizio Sarri n'ont pas été flamboyants, ils ont au moins assuré le plus important : Chelsea remonte provisoirement sur le podium, avant le North London derby de dimanche entre Arsenal et Tottenham, et revient à sept points de Manchester City, leader.

Face à des Cottagers privés d'André Schürrle, blessé la veille à l'entraînement, les Blues se sont rendu la tâche facile dès le début de la rencontre. Une récupération haute de Kanté, excellent en première période, une finition parfaite de Pedro (4e), et Chelsea était déjà devant. Confirmant, du même coup, les difficultés défensives des visiteurs : Fulham a encaissé au moins un but dans toutes ses rencontres de championnat depuis le début de la saison.

Étouffés dans le premier quart d'heure, les hommes de Claudio Ranieri, toujours derniers, ont pourtant eu le mérite de résister. Jusqu'au but tardif de Ruben Loftus-Cheek, à la conclusion d'une action collective magnifique en une touche initiée par Eden Hazard (82e).

Kepa décisif, Giroud malheureux

L'issue aurait pourtant pu être bien différente. Car Chelsea a reculé, à l'image de son trio Kanté - Jorginho - Kovacic, bien moins souverain après la pause. Sans plusieurs arrêts décisifs de Kepa, sur une tête de Chambers (54e) ou sur une frappe de loin de l'Anglais (65e), les Blues auraient pu être punis. D'autant qu'Olivier Giroud, pourtant auteur de quatre buts en trois matches au mois de novembre, s'était heurté par deux fois à Rico en première période (37e, 43e), empêchant les Blues de concrétiser leur large domination du début de match.

Maurizio Sarri et ses hommes sauront s'en contenter. Car après le nul face à Everton (0-0) et la défaite à Tottenham (3-1), les Blues ont retrouvé le chemin de la victoire. Ils n'ont perdu aucun de leurs onze derniers matches à domicile. Surtout, ils passent provisoirement devant les Spurs, opposés à Arsenal dans le deuxième derby de l'après-midi (15h05). Et Manchester City, bien que plus éloigné, est toujours dans la ligne de mire des Blues.