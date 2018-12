Suivez le Boxing Day EN DIRECT

15h02 : Fulham ouvre le score !

Libération à Craven Cottage. Ryan Sessegnon s'est offert le premier but de ce Boxing Day à la suite d'un cafouillage dans la surface des Wolves. Il reste un peu plus d'un quart d'heure.

14h55 : Symbole

Vous cherchez à saisir au mieux l'esprit du "Boxing Day" ? Voici la photo parfaite. (Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé)

Un supporter de LeicesterGetty Images

14h45 : Old Trafford commence à se remplir

Évènement au Théâtre des Rêves ce mercredi avec la première d'Ole Gunnar Solskjaer à la tête des Red Devils dans son antre mythique. Des écharpes à la gloire du Norvégien sont déjà en place.

Une écharpe à la gloire d'Ole Gunnar SolskjaerGetty Images

D'autres, en revanche, sont périmées...

Une écharpe affichant José MourinhoGetty Images

14h33 : Back in the Boxing Days, quand Thierry Henry signait son premier triplé avec Arsenal

14h22 : Les arbitres anglais sont-ils moins sévères ?

Retour sur un bon vieux cliché : le jeu dur des Anglais. On entend souvent dire qu'en Angleterre, certaines actions de jeu un peu rudes n'auraient pas été sifflées par les arbitres. Est-ce que la différence culturelle d'arbitrage entre Français et Anglais est bien réelle ? Réponse avec notre consultant et ancien arbitre international Bruno Derrien.

Vidéo - Derrien : "Si les arbitres français laissaient jouer comme en Angleterre, ça dégénérerait" 04:29

14h15 : Mi-temps à Fulham

C'est la mi-temps à Craven Cottage. Pour l'instant, les hommes de Claudio Ranieri dominent et se procurent de nombreuses occasions mais n'ont pas réussi à ouvrir le score (0-0). En fin de première période, les esprits se sont échauffés après un tacle bien appuyé. L'esprit de Noël.

Duel sous tension entre Fulham et WolverhamptonGetty Images

13h58 : Leicester va offrir à tous ses supporters une bière et des tartelettes pour la réception de Manchester City

Les tartes offertes par Leicester à ses supportersGetty Images

13h50 : Ambiance folle attendue dans les stades

Comme tous les ans, le Boxing Day est attendu pour son ambiance bon enfant mais surtout bruyante. Alors que les audiences télés sont souvent très bonnes, le taux de remplissage des stades devrait encore être compris entre 95% et 100%.

13h36 : A 2h30 du coup d'envoi, Anfield attend déjà ses supporters

13h30 : C'est parti à Fulham

La lanterne rouge pour débuter. Fulham reçoit Wolverhampton à partir de 13h30. Avec seulement dix points, les Cottagers se doivent de réagir. Une rencontre à suivre ici.

Un supporter de Fulham lors du Boxing DayGetty Images

13h24 : "Boxing what" ?

Mais d'où vient la tradition du Boxing Day ? Le "jour des boîtes" est un jour férié depuis 1871. À l'origine, ce jour était une journée de charité destinée à offrir une journée libre aux servantes et autres serviteurs afin qu'ils profitent eux-mêmes de leur famille au lendemain de Noël. La tradition voulait que les aristocrates offraient au passage de petites boîtes (box en anglais) à ceux-ci, détenant cadeaux ou nourriture. Depuis, le Boxing Day s'est transformé en un jour de loisir outre-Manche. De nombreuses enseignes bradent leur prix pour cette journée particulière. L'équivalent du Black Friday américain.

13h21 : Hello from England

Bonjour à tous et bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre en direct la 19e journée de Premier League, dans le cadre du fameux "Boxing Day". Neuf matches au programme et dix-huit équipes sur le pont en ce lendemain de Noël. Quelques affiches alléchantes ce mercredi : Manchester United - Huddersfield (16h), Liverpool - Newcastle (16h), Leicester - Manchester City (16h), Tottenham - Bournemouth (16h), Brighton - Arsenal (18h15) ou encore Watford - Chelsea (20h30).