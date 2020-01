Manchester City n'a pas laissé filer l'opportunité. Sur la pelouse d'Aston Villa, les hommes de Pep Guardiola ont infligé une véritable correction pour reprendre la deuxième place du classement, cédée par Leicester. Intraitables, les double champions en titre ont notamment été portés par Sergio Agüero, auteur d'un triplé et devenu meilleur buteur étranger de l'histoire de la Premier League (1-6). Les Villans, désormais relégables, n'ont tout simplement pas existé dans cette partie, même s'ils ont pu sauver l'honneur grâce à un penalty obtenu dans les dernières secondes.

Aston Villa n'y a pas cru et, l'histoire d'un match, Manchester City est redevenu la machine à réaliser des cartons dans le championnat anglais. Concernés comme jamais, les Citizens ont fait vivre un véritable supplice à leurs adversaires, qui ont lâché trop vite. C'est Riyad Mahrez qui a amorcé le festival en s'occupant de tout sur un service de Sergio Agüero (0-1, 18e). Il a ensuite signé un doublé (0-2, 24e) avant de laisser Agüero (0-3, 28e) et Gabriel Jesus (0-2, 45e+1) prendre le relai avant la pause.

Manchester City (se) régale

A 4-0 au retour des vestiaires, il n'y avait plus aucun espoir pour des Villans dépassés par les événements et trop vite battus face à l'aisance technique de Manchester City. Toujours pas rassasié en seconde mi-temps, Agüero s'est chargé de corser l'addition grâce à une passe décisive de David Silva (0-5, 57e) et après une erreur dans la relance de Kortney Hause (0-6, 81e). Ces nouvelles réalisations permettent à l'Argentin de devancer Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs étrangers en Premier League (177 buts) et d'être le seul recordman du nombre de triplés inscrits (12).

Seule anomalie dans cette soirée semble-t-il parfaite ? La faute bête d'Ilkay Gündogan qui a permis à Anwar El Ghazi d'alléger la facture sur penalty et d'empêcher Ederson, pourtant jamais inquiété, de signer un clean sheet (1-6, 90e+1). Cette réduction du score est sans conséquence pour Manchester City, qui redevient dauphin de Liverpool, certes à 14 longueurs avec un match en plus. Mais pour Guardiola, les yeux sont certainement, sinon logiquement, tournés vers la Ligue des Champions.