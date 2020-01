A priori, Manchester United n'a pas changé. Comme lors de chaque fenêtre de mercato ces dernières années, le club mancunien a sorti le chéquier. Les Red Devils ont réalisé le transfert le plus coûteux de l'hiver en dépensant 55 millions d'euros, hors bonus. Le tout pour s'offrir Bruno Fernandes, joueur méconnu du grand public, comme l'étaient les dernières recrues les plus coûteuses : Maguire, Wan-Bissaka, Fred, Lindelöf…

Sportivement, ces quatre joueurs n'ont pas (encore ?) rentabilisé leur coût - 236 millions d'euros au total - et incarnent les défaillances de la politique menée par le board mancunien depuis plusieurs saisons. Bruno Fernandes est-il déjà condamné à s'ajouter, lui aussi, à cette liste ? L'avenir le dira mais, cette fois, Manchester United semble avoir bouclé une opération utile et réfléchie.

Sur le simple aspect financier, la transaction est difficile à juger. Certes, le Sporting Portugal n'est pas réputé pour être un grand spécialiste de la revente mais la partie fixe du transfert, établie à 55 millions d'euros, est légèrement inférieure à sa valeur marchande (60M, selon Transfermarkt). Et sur les 25 millions de bonus, 15 sont liés à des récompenses individuelles que le joueur est susceptible de décrocher, donc utopiques pour le moment.

Bruno Fernandes, un buteur qui joue au milieu

Sportivement, Bruno Fernandes répond à un besoin et offre, lui, certaines garanties. Il connaît l'exigence d'un championnat majeur. A 25 ans, l'international portugais n'est pas encore un produit fini mais il n'a cessé de progresser depuis qu'il a rejoint l'Udinese en 2013-2014. Au Sporting, il est devenu l'un des milieux de terrain les plus prolifiques d'Europe, inscrivant 44 buts et délivrant 31 passes décisives en 72 matches, toutes compétitions confondues.

Vidéo - Manchester United - Solskjaer : "Je suppose que Bruno Fernandes est en forme" 00:10

"Les statistiques de Bruno parlent d'elles-mêmes, a souligné Ole-Gunnar Solskjaer, le coach mancunien. Il sera une valeur ajoutée pour notre équipe." En conférence de presse, il avait aussi rappelé que son équipe avait "besoin de plus de buts, et plus de buteurs. Quelqu'un prêt à tout donner pour marquer."

A Manchester, il y a de la place

Fernandes ne vit pas que pour le but mais au Sporting, il a développé un vrai sens des responsabilités. Il y a un an et demi, lors de l'attaque de l'Académie du Sporting qui avait poussé de nombreux joueurs à rompre leur contrat, Bruno Fernandes s'était ravisé après avoir, dans un premier temps, imité une grande partie de ses coéquipiers. Un mois après, et malgré des propositions de nombreux clubs, il avait signé un nouveau bail, sans augmentation de salaire, parce qu'il s'y sentait "heureux". Devenu capitaine, il avait demandé à ne pas être transféré avant le derby de Lisbonne, le 18 janvier dernier.

Pourra-t-il retrouver cette influence à Manchester ? Intelligent tactiquement, fin techniquement, le Portugais en a les moyens. S'il s'adapte à l'exigence physique de la Premier League, il aura de la place. Ces derniers mois, Solskjaer a tenté d'installer Andreas Pereira en meneur de jeu, sans conviction. Et il ne devrait pas insister avec Jesse Lingard, qu'il a invectivé lors de la demi-finale de League Cup avant de le remplacer. Désormais, le Norvégien a un vrai spécialiste du poste. Potentiellement, l'un des meilleurs.