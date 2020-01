Tout s'est passé comme prévu : Bruno Fernandes est bel et bien un joueur de Manchester United. Le milieu de terrain portugais a passé avec succès ses examens médicaux et paraphé un contrat de cinq ans et demi en faveur des Red Devils. Mercredi, le club mancunien avait officialisé l'accord de transfert noué avec le Sporting Portugal, chiffré à 55 millions d'euros, hors bonus pouvant atteindre 25 millions d'euros, et hors commissions établies à 5,5 millions d'euros.

Bruno Fernandes apte pour Wolverhampton ?

L'international lusitanien devrait donc être à la disposition de son entraîneur, Ole-Gunnar Solskjaer, pour la rencontre opposant MU à Wolverhampton, ce samedi. "Je suis que le garçon est en forme et prêt à jouer", avait confié le coach norvégien mercredi. Sauf une énorme surprise lors de la dernière journée du mercato, Bruno Fernandes devrait rester le joueur le plus cher de ce marché hivernal.