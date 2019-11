Voilà une information qui pourrait enflammer le mercato. Ce lundi, la très sérieuse chaîne britannique Sky Sports annonce que le Real Madrid prépare actuellement une offre pour Raheem Sterling. Pour convaincre Manchester City de lâcher son international anglais, auteur de 13 buts et 5 passes décisives cette saison, les Merengues seraient prêts à proposer 81 millions d'euros + Gareth Bale.

Toutefois, le média affirme que le profil de l'international gallois, actuellement en pleine rupture avec le Real Madrid, ne convainc pas forcément Pep Guardiola. "Un départ en Chine ? Gareth est ravi de jouer au Real Madrid. Ne croyez pas tout ce que vous lisez", confiait d'ailleurs récemment Jonathan Barnett, l'agent du joueur, à propos des rumeurs de départ en Chine.

Un rendez-vous cet été entre les parties

De quoi faire capoter ce possible deal avec City ? Pas certain, puisque Florentino Pérez, le président madrilène, n'exclut pas totalement d'augmenter le montant de son offre. Toujours selon Sky Sports, les représentants de Sterling ont rencontré Jose Angel Sanchez, le directeur général des Merengues, au cours de l’été dernier. Mais City, de leur côté, n'était et ne semble toujours pas forcément vendeur.

Sterling - Manchester City-Atalanta - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

"C’est un joueur extraordinaire", s'exclamait encore il y a peu Pep Guardiola. Si le Real veut vraiment s'attacher les services de Sterling, il va donc falloir se montrer convaincant. Et probablement sortir le chéquier.