Les Gunners ont refusé d'abdiquer. Mal partis à la demi-heure de jeu avec l’expulsion de David Luiz et l’ouverture du score de Chelsea, les joueurs d’Arsenal ont su égaliser à deux reprises pour arracher le match nul à Stamford Bridge lors de la 24e journée de Premier League (2-2). Les hommes d’Arteta restent dixièmes du classement mais ce point arraché leur donnera certainement confiance pour la suite de la saison. Les joueurs de Lampard, eux, pourront nourrir des regrets même s’ils conservent leur quatrième place, qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

Si les Gunners ont d’abord réussi à mettre le pied sur le ballon dans ce derby londonien, ils n’ont pas su quoi en faire sur le plan offensif au contraire de leurs adversaires. Bien plus tranchants, les Blues ont misé sur leur vitesse pour passer sur les côtés et obtenir plusieurs corners qui se sont révélés dangereux. Andreas Christensen a raté le cadre de peu (10e), pas Tammy Abraham mais sa reprise manquait de puissance (15e) et le centre-tir vicieux de Callum Hudson-Odoi a fini sur la transversale de Bernd Leno (17e).

Arsenal plus mordant sans David Luiz

Les hommes de Mikel Arteta ont fini par payer leur mollesse quand Shkodran Mustafi n’a pas assez appuyé sa passe en retrait vers son gardien. Abraham a chipé le ballon, dribblé le portier puis subi une faute désespérée de David Luiz dans la zone de vérité. L’ancien joueur de Chelsea n’a pas échappé à l’expulsion et a dû rejoindre les vestiaires sous les huées des spectateurs (26e). Jorginho, lui, s’est chargé de transformer le penalty pour mettre les Blues dans une situation confortable (1-0).

A la pause, Arsenal se retrouvait dans une situation plus que délicate. Mikel Arteta a pourtant préféré attendre pour lancer Matteo Guendouzi à la place de Mesut Özil (55e). En face, Chelsea a hésité à pousser pour enfoncer le clou et s’est fait surprendre sur un contre fatal après un corner. Gabriel Martinelli, du haut de ses 18 ans, est parti seul dans l’axe et a profité d’une glissade de N’Golo Kanté pour aller tromper Kepa Arrizabalaga sur le tout premier tir d’Arsenal (1-1, 63e).

Cette égalisation inespérée a regonflé le moral des visiteurs qui se sont battus férocement pour protéger la cage de Leno. Le gardien allemand a tenu bon face à Willian (73e) puis Ross Barkley (80e) mais a craqué sur une petite reprise de César Azpilicueta et Chelsea croyait filer vers la victoire (2-1, 84e). Sauf qu’Arsenal a réagi immédiatement dans cette fin de match haletante et Hector Bellerin qui a repris la compétition depuis peu après une rupture des ligaments croisés, a placé sa frappe du gauche dans le petit filet de Kepa (2-2, 87e). Avec ces deux buts sur leurs deux seuls tirs de la soirée, les dix Gunners ont donné une leçon de réalisme mais aussi de courage à leurs voisins.