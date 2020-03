Le milieu de terrain d'Arsenal Lucas Torreira pourrait être indisponible pendant plusieurs mois après s'être fracturé la cheville droite lundi lors de la victoire en Coupe d'Angleterre contre Portsmouth (2-0), a annoncé son club jeudi. L'international uruguayen, âgé de 24 ans, a été évacué de la pelouse dès la 16e minute après avoir subi un tacle très violent en cisaille du défenseur James Bolton, une action qui n'a pas été sifflée par l'arbitre.

Certains supporters de Portsmouth ont entonné un chant moqueur à son encontre lors de sa sortie sur civière. Arsenal, par ailleurs privé encore quelques semaines de Sead Kolasinac et Cédric Soares, a indiqué que la durée d'indisponibilité de Torreira serait connue après des examens complémentaires. La participation du milieu relayeur de l'Uruguay à l'édition 2020 de la Copa America, qui aura lieu en Argentine et en Colombie à parir du 12 juin, se retrouve toutefois remise en cause.