Expulsé pour la première fois de sa carrière, Nicolas Pépé n'a pas marqué des points ce dimanche. Et c'est un doux euphémisme. Déjà en manque d'efficacité en Premier League (1 but en 8 matches cette saison) alors qu'il s'illustre plus en Ligue Europa (2 buts et 2 passes en 3 matches), l'Ivoirien n'est pas parvenu à exploiter sa deuxième titularisation en championnat.

Et si Arsenal n'a pas pris de but face aux protégés de Marcelo Bielsa – maigre consolation pour une équipe qui pointe à la 11e place de Premier League -, le club londonien affiche toujours un manque de créativité et une inefficacité inquiétante devant le but adverse, comme en témoignent leurs petits 9 buts en 9 matches… De quoi ajouter encore un peu plus à la frustration d'Arteta.