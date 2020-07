Arteta veut conserver Lacazette et Aubameyang

Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang fêtent le but d'Arsenal sur la pelouse du Napoli

TRANSFERTS - Interrogé en conférence de presse, Mikel Arteta, le coach espagnol d’Arsenal, a réitéré son souhait de conserver Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang. Et ce, malgré les nombreuses rumeurs de départ qui planent autour des deux joueurs.

A quelques heures de la réception de Manchester City en demi-finale de la FA Cup (coup d’envoi samedi, à 20h45), Mikel Arteta a été interrogé sur l’avenir de ses deux attaquants, Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré l’intérêt de plusieurs écuries européennes pour son duo d’attaquants (Atlético Madrid, Juve et Inter Milan pour Lacazette, Barcelone ou Manchester City pour Aubameyang), le technicien ibérique s’est montré confiant à l’idée de garder ses deux leaders offensifs.

Même s’il ne lui reste qu’un an de contrat et qu’une prolongation traîne en longueur, Aubameyang, meilleur buteur du club cette saison avec 23 réalisations toutes compétitions confondues, donne pleine satisfaction au staff des Gunners, Arteta en tête. “J'ai toujours été très positif à ce sujet (ndlr, l’avenir d’Aubameyang). Je n'ai pas la clé pour voir l'avenir et dans le football, tout est possible. Mais je vois son comportement, je vois comment il s'entraîne tous les jours. Je sais qu'il est heureux. Je lui parle beaucoup. (...) Nous savons à quel point il est important pour l'équipe”.

Même son de cloche pour Lacazette, buteur à 12 reprises cette saison, sous contrat jusqu’en 2022. “J’aime vraiment Alex. Je l’ai déjà dit avant de venir ici : c’est le type d’attaquant que j’apprécie particulièrement. C’est un grand compétiteur qui déteste la défaite. On voit comment il se démène à chaque occasion. Il travaille dur et c’est un joueur très intelligent”, a déclaré Arteta en conférence de presse. Avant de conclure : “Pourquoi voudrais-je perdre un joueur comme lui ? Je suis très satisfait de lui.”

