Il était le prodige dont tout le monde parlait. Entre-temps, Kylian Mbappé a pointé le bout de son nez mais le surdoué de Bondy n'a pas fait d'ombre à Dele Alli. Le joyau de Tottenham s'est éclipsé tout seul. Mais après une saison et demie moribonde, voire inquiétante, le jeune Britannique a retrouvé le niveau qui avait fait de lui le teenager à 150 millions d'euros. Et ce renouveau-là coïncide avec l'arrivée de José Mourinho sur le banc des Spurs.

Jugez plutôt : sous les ordres du technicien portugais, Alli a été décisif à huit reprises en autant de rencontres. Avec Mauricio Pochettino comme entraîneur, il n'avait inscrit que neuf buts et délivré huit passes décisives lors des 48 derniers matches (l'ensemble de la saison 2018-2019 + le début d'exercice en cours). Pour retrouver les standards de ses débuts parmi l'élite, le joueur de 23 ans a eu besoin d'un déclic.

" Es-tu Dele, ou son frère ? "

20 novembre dernier. Mourinho débarque au centre d'entraînement des Spurs pour y diriger sa première séance. Il salue et échange avec chacun des joueurs, dont le jeune Anglais. "Je lui ai demandé s'il était Dele ou le frère de Dele, a ensuite raconté l'ex-Special One en conférence de presse. Il m'a dit qu'il était bien Dele. Je lui ai répondu : 'Ok, alors joue comme Dele.'" C'est ce qu'il a fait.

Vidéo - Mourinho : "Alli ? Il est la meilleure chose qui puisse arriver à un entraîneur" 00:32

Trois jours plus tard, le surdoué de Milton Keynes a lancé Heung-Min Son pour l'ouverture du score à West Ham (2-3), avant de scorer quatre fois en huit jours. Le coach portugais a réussi son pari. Ou plutôt, une partie. Redonner confiance à un joueur n'est pas tout. Encore faut-il le remettre dans les meilleures conditions, tactiques et techniques, pour lui permettre de gagner en régularité. Dele Alli en a tant manqué après trois premières saisons en double-double.

Lampard l'a montré : Alli n'est pas redevenu infaillible

Depuis le début de son mandat, "Mou" a une obsession : rapprocher le talent anglais du but adverse. Après l'avoir installé au cœur du jeu, dans un dispositif en 4-2-3-1, le manager l'a aligné dans le trident offensif d'un schéma en 3-4-3, face à Brighton. "Il a un peu de liberté, il peut exprimer sa créativité", confiait récemment le Portugais, au micro de Sky Sports.

L'obsession de José Mourinho : rapprocher Dele Alli du but adverseGetty Images

Mourinho, qui a si souvent évoqué ces joueurs qu'il adorait mais qu'il ne pouvait réclamer à ses anciens dirigeants de Manchester United et de Chelsea "parce qu'ils étaient trop chers", veut maintenant exaucer son vœu. Et (re)faire du duo Kane – Alli l'un des plus redoutables d'Europe. Frank Lampard a été l'un des premiers à le remarquer.

"Nous voyons qu'Alli gravite beaucoup dans les zones autour et devant Kane, comme il le faisait il y a quelques années", avait noté le coach des Blues, au micro de Sky Sports, avant d'affronter Tottenham sur sa pelouse. L'ancien milieu de terrain avait remodelé son équipe en conséquence. Chelsea s'était imposé (0-2). Dele Alli avait été muselé. Mais l'international anglais ne croisera pas Lampard toutes les semaines.