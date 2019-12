C'est une évidence pour tout le monde. Sauf pour eux-mêmes. Malgré leur éclatante victoire face à leur dauphin, Leicester City, les Reds refusent toujours d'évoquer le titre qui leur tend pourtant les bras. Dans le fond, ce pragmatisme se comprend : Liverpool a vécu trop d'épisodes traumatisants, de son dernier sacre en 1990 à la saison dernière, en passant par le "Crystanbul", pour fanfaronner à mi-chemin. Dans la forme, rien n'indique que le trophée puisse échapper au club de la Mersey.

Jeudi soir, les hommes de Jürgen Klopp n'ont pas simplement dominé les Foxes (0-4). Ils ont réussi une nouvelle démonstration, à la fois sur les plans collectif, physique, technique et tactique. Leicester n'a pas la carrure d'un candidat au titre ? Peut-être. Mais au King Power Stadium, il n'avait encaissé que cinq buts sur l'ensemble de la phase aller. Preuve que le champion d'Europe est capable d'accélérer quand la pente s'élève.

" Je n'en ai vraiment rien à faire "

En novembre, certains de ses succès arrachés en fin de match (Aston Villa, Crystal Palace, Brighton) avaient brouillé ce constat-là, pourtant dressé au lendemain d'une autre correction infligée au rival le plus sérieux, Manchester City (3-1). Mais si les chiffres ne disent pas tout, ils mentent rarement. Avec 17 succès et aucune défaite en 18 journées de Premier League, Liverpool a fait le plus dur dans la quête de son graal. Et tant pis si les Reds refusent de l'admettre.

Alexander-Arnold (Liverpool) fête son but face à Leicester City, le 26 décembre 2019Getty Images

"Je n'en ai vraiment rien à faire, a assuré Jürgen Klopp après le récital de ses hommes, jeudi soir. J'ai déjà été confronté à cette question un certain nombre de fois. Avec tout ce qui nous entoure, la plus grande qualité de mes garçons, c'est qu'ils n'écoutent pas vraiment." Ils sont certainement déjà au courant : au XXIe siècle, aucune équipe comptant 13 points d'avance sur son dauphin n'a laissé échapper le titre. D'ailleurs, dans l'ère de la Premier League à vingt clubs, seul Manchester City, en 2017/2018, avait été capable de creuser un tel écart sur son dauphin, à mi-distance.

Méfiez-vous des apparences

Lors de l'exercice 1997/1998, Arsenal avait été sacré alors que les Gunners occupaient le sixième rang du classement après 19 journées, avec 13 unités de débours sur le premier. Mais ils avaient un match en retard à disputer. Cette saison, Liverpool a aussi gardé une munition, puisque son déplacement à West Ham a été reporté pour permettre au club de la Mersey de disputer le Mondial des clubs. Pour les Scousers, ce n'est pas un argument non plus.

"Mes amis vous le diront : Je suis très doué pour faire la fête, mais je ne veux jamais la faire sans raison, a rappelé Klopp. S'il y a quelque chose à célébrer, je vous le dirai. En attendant, on continue à travailler. Nous sommes entièrement concentrés sur ce que nous avons à faire." Méfiez-vous donc des apparences. Les Reds sont souvent souriants sur et en dehors des terrains. En réalité, ils sont impassibles.