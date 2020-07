Blinder devant alors que les lacunes sont derrière : le mercato sexy mais peu réfléchi de Chelsea

Ziyech et Werner, deux recrues de Chelsea.

PREMIER LEAGUE – Après les signatures déjà acquises d'Hakim Ziyech et Timo Werner, Chelsea pourrait aussi s'offrir Kai Havertz durant ce mercato estival. Le board londonien serait donc prêt à sortir le chéquier pour une troisième recrue offensive. Problème : la priorité est ailleurs chez les Blues, qui feraient mieux de renforcer leur défense plus que friable.

Il est vrai que sur le papier, le mercato de Chelsea fait rêver. Et pas qu'un peu. Après avoir acté l'arrivée de Ziyech en février dernier, les Blues ont récemment officialisé la venue de Timo Werner. Deux très jolis coups qui pourraient, selon la presse et les dernières informations sorties, s'accompagner d'un troisième : Kai Havertz. Chelsea ferait la course en tête dans ce dossier, et aurait toutes ses chances d'accueillir la pépite allemande en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

11e défense de Premier League

Et même si l'arrivée de ces joueurs va, de facto, bonifier le jeu offensif de Chelsea, la stratégie de recrutement de Chelsea interroge. Le board londonien est en train de mettre le paquet pour renforcer un secteur qui n'est pas prioritaire. Un peu comme le PSG à l'été 2017, qui devait recruter un 6 pour préparer l'après Motta ainsi que des latéraux, mais qui a fini par dépenser près de 400 millions d'euros pour acheter Neymar et Mbappé.

Parce que oui, à Chelsea, ce n'est pas l'attaque qui pose problème. Mais bien la défense. Troisièmes de Premier League, les Blues ont encaissé 49 buts en 35 rencontres, ce qui fait une moyenne de 1,4 but encaissé par match. Un chiffre bien trop élevé au vu de leurs ambitions. Chelsea est d'ailleurs le seul club européen à être sur le podium et, dans le même temps, à ne pas avoir l'une des dix meilleures défenses de son championnat. Une triste donnée qui peut aussi être attribuée à Kepa, qui n'a toujours pas atteint le niveau de jeu espéré au moment de sa signature.

Investir plus intelligemment

Et ces lacunes défensives, les dirigeants de Chelsea n'ont pas pu passer à côté. Le dernier match de championnat des Blues a donné lieu à un florilège d'erreurs de la part de l'arrière-garde. Sur la pelouse de Sheffield, les hommes de Lampard se sont inclinés 3-0. Et sur le troisième but concédé, Antonio Rüdiger s'est illustré avec une jolie boulette dans sa surface de réparation, permettant à McGoldrick d'alourdir le score.

Antonio Rüdiger Crédit: Getty Images

Et l'exemple de la défaite face à Sheffield n'est qu'un parmi tant d'autres. Etonnant donc de voir Chelsea s'activer pour recruter Havertz alors que, manifestement, la priorité est ailleurs. Et si les dirigeants londoniens s'activent sur la pépite allemande, c'est qu'ils disposent des fonds nécessaires pour le recruter, soit environ 70 millions d'euros. Et avec un tel chèque, les Blues pourraient s'offrir un vrai taulier en défense, comme par exemple Kalidou Koulibaly.

Surtout que Chelsea est bien parti pour disputer la prochaine édition de la Ligue des champions. Et les Blues l'ont bien vu cette année : avec une défense aussi friable, ils ne réussiront pas à se défaire d'une grosse écurie. Lewandowski, Gnabry et toute l'armada offensive du Bayern Munich n'avait qu'une bouchée de Chelsea le 25 février dernier, lors du 8e de finale aller de la C1. Raison de plus donc pour renforcer son arrière garde cet été. Si Chelsea veut jouer de nouveau dans la cour des grands, il faudra faire les bons choix d'ici la fin du mercato. Reste à savoir si les dirigeants l'entendent de cette oreille…

