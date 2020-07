PREMIER LEAGUE - Auteur d'une fin de saison réussie à Chelsea, Olivier Giroud, longtemps cantonné au statut de remplaçant, ne craint pas l'arrivée de Timo Werner et veut mettre Frank Lampard "dans une situation complexe" quand il devra choisir son attaquant de pointe.

Olivier Giroud a finalement réussi à convaincre Frank Lampard. Depuis la reprise en juin, l'ancien Montpelliérain s'est même mué en homme providentiel à Chelsea, qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions et finaliste de la FA Cup (contre Arsenal ce samedi). L'homme aux 8 buts cette saison en Premier League devra cependant faire face à une concurrence encore plus accrue la saison prochaine avec l'arrivée de Timo Werner. "Je vais être clair, cette arrivée est une motivation supplémentaire et c'était inéluctable que le club recrute un attaquant", a confié jeudi l'international français de 33 ans à L'Equipe.

"Chelsea est un grand club, qui dépense de l'argent pour renforcer l'équipe, et je m'attendais à voir quelqu'un arriver, a ajouté l'ex-buteur d'Arsenal. Bon ! Après, si vous m'aviez dit que c'était un joueur de mon profil qui allait arriver, j'aurais été inquiet. Ce n'est pas le cas. Après, comme les équipes jouent de manière regroupée contre nous, ce n'est pas mal d'avoir un grand, un point d'appui qui peut faire le lien. Mais je ne suis pas naïf : Werner n'est pas arrivé pour s'installer sur le banc. Mais je vais tout faire pour que Lampard se trouve dans une situation complexe quand il aura à faire son choix."

Sous contrat à Chelsea jusqu'en juin 2021, Olivier Giroud estime avoir encore "de belles années" devant lui. "Je peux encore jouer dans un bon championnat pendant deux ans, je ne me fixe aucune limite, indique-t-il. Arsène Wenger m'avait dit qu'il me voyait bien jouer jusqu'à 35 ans car en vieillissant, mon jeu ne serait pas pénalisé puisqu'il n'est pas basé sur la vitesse." Si sa route est de nouveau bloquée à Chelsea, comme en début de saison, le troisième meilleur buteur français de l'histoire de la Premier League assure qu'il pourrait tenter un nouveau challenge. Mais même avec un effectif renforcé, tout est possible avec Olivier Giroud.

