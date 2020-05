PREMIER LEAGUE - Malgré le confinement en vigueur jusqu'au 1er juin en Angleterre, Callum Hudson-Odoi, l'ailier de Chelsea, a été arrêté puis placé en garde à vue dans la nuit de samedi à dimanche à cause d'une dispute avec une femme, rencontrée quelques heures plus tôt sur les réseaux sociaux.

Callum Hudson-Odoi fait la Une des journaux anglais. En effet, l'ailier de Chelsea a été arrêté et placé en garde à vue dans la nuit de samedi à dimanche. La presse britannique évoque une dispute avec une femme, rencontrée plus tôt sur les réseaux sociaux, à son domicile. Celle-ci aurait avoué "ne pas se sentir bien". De son côté le joueur des Blues, âgé de 19 ans, a été arrêté dans la foulée par les forces de l'ordre et placé en garde à vue.

