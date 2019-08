La saison de Chelsea a tout du point d'interrogation. Entre le départ de sa star, Eden Hazard, une interdiction de recrutement empêchant de la remplacer et l'arrivée sur son banc de Frank Lampard, légende des Blues mais coach inexpérimenté au plus haut niveau : le club londonien avance dans le brouillard. Et ce ne sont pas ses deux premiers matches officiels qui ont clarifié la situation.

Une bonne claque, pour commencer. Dimanche dernier, c'est une très jeune équipe des Blues qui a pris une fessée à Old Trafford, lors de la première journée de Premier League : 4-0. Mais derrière le naufrage suggéré par le tableau d'affichage, une statistique : Chelsea a plus tiré que Manchester United, et avec une certaine précision (18 frappes dont 7 cadrées, contre 11 dont 5). Malgré ce motif d'espoir, c'est en outsiders que les tenants de la dernière Ligue Europa ont abordé la Supercoupe d'Europe.

Quel rôle pour Kanté ?

Pour défier Liverpool, mercredi, Lampard a injecté une bonne dose d'expérience dans son onze de départ. Il a notamment titularisé N'Golo Kanté, "une machine" sur le banc face à MU à cause d'une préparation tronquée, et Olivier Giroud. L'avant-centre français, cette fois préféré à l'espoir anglais Tammy Abraham (21 ans), a ouvert le score en première période. Les Reds ont eu le dernier mot au bout de la séance des tirs au but (2-2, 5-4), mais Chelsea a, un peu, rassuré quant à sa capacité à assumer son statut de cador anglais et européen.

Alors, quel visage montreront les Blues dimanche, à partir de 17h30, à Stamford Bridge face aux Foxes ? Lampard avait concocté un 4-2-3-1 contre Manchester United, avec le jeune Mason Mount (20 ans) en numéro 10. Il pourrait reconduire le 4-3-3 moins poreux de mercredi, pour la deuxième journée de Premier League. Avec Kanté en relayeur, comme lors de ce match et l'an passé ? "C'est un sujet qui a été trop abordé l'année dernière. Nous avons besoin de flexibilité au milieu et personne n'est enfermé dans un rôle, a estimé Lampard vendredi, en conférence de presse. Il (Kanté) a trop de volume pour rester bas sur le terrain tout le match."

Hazard, 64 millions... Pulisic a la pression

Autre joueur promu, d'un match sur l'autre : Christian Pulisic. L'international américain est le renfort du mercato, côté Blues. Chelsea ne pouvait pas recruter cet été, pénalisé pour avoir enfreint la règlementation sur les transferts internationaux de joueurs mineurs. Mais son arrivée a été actée en janvier dernier. Transféré du Borussia Dortmund pour 64 millions d'euros, il y a été prêté dans la foulée et débarque donc seulement à Londres, avec la lourde tâche de succéder à Hazard.

De quoi mettre beaucoup de pression sur les épaules du milieu offensif américain, âgé de 20 ans. Lampard avait expliqué son choix de mettre Pulisic sur le banc face aux Red Devils par son envie de ne pas "l'envoyer au feu". Témoin de la prise en compte, par le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea, du défi qui l'attend. Il doit jongler avec son ambition de donner leur chance aux nombreux jeunes de son effectif - une politique qui découle aussi de la stérilité forcée du mercato des Blues - et la nécessité de s'appuyer sur quelques cadres.

Injonction paradoxale

Critiqué par José Mourinho après la large défaite des siens dans le Théâtre des rêves, pour n'avoir justement pas su trouver le bon dosage, Frank Lampard avait d'abord répondu avec malice : "Je ne peux pas faire sortir les joueurs de l'infirmerie (Willian et Rüdiger, notamment, étaient forfaits, ndlr)". Mais il avait aussi défendu ses choix, insistant sur l'aspect trompeur du résultat : "Nous avons clairement été la meilleure équipe pendant 45, voire 60 minutes."

C'est aussi dans des revers cinglants et frustrants qu'un effectif peut grandir. Mais s'ils se multiplient, Lampard et son groupe risquent d'être vite rappelés à la réalité. Celle qui érige les résultats à court terme au rang de priorité. Chelsea, 3e de Premier League l'an passé, semble déjà dans l'impérieux besoin de gagner. Le numéro d'équilibriste ne fait que commencer pour l'ancienne gloire de Stamford Bridge.