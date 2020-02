La soirée d'Olivier Giroud a failli être parfaite. Pour la première fois depuis 79 jours, l'international français (97 sélections, 39 buts) a refoulé une pelouse de Premier League avec le maillot de Chelsea. Lundi soir, l'ex-Montpelliérain et Gunner a débuté la rencontre perdue par les Blues face à Manchester United (0-2) sur le banc des remplaçants. Puis à la 68e minute, Frank Lampard a fait appel à lui pour remplacer un Michy Batshuayi trop maladroit et tenter de remonter un déficit de deux buts au tableau d'affichage. En vain.

Un seul but cette saison

Cependant, Olivier Giroud a trouvé le chemin des filets d'une tête plongeante neuf minutes après son entrée en jeu. Pointant les doigts au ciel comme à son habitude, le Français a bien cru que le machine était enfin relancée. Mais le VAR a finalement annulé son but pour un hors-jeu. La semelle du joueur de Chelsea avait quelques millimètres d'avance sur Harry Maguire. Par ailleurs, au cours de cette rencontre, il s'est également illustré par son envie et son activité, notamment dans le jeu en pivot, dos au but. Quelques minutes après son entrée en jeu, il a effectué une belle talonnade pour Mateo Kovacic dont la frappe a été detournée in-extremis par Eric Bailly.

Ces 29 minutes ont donc été une grosse bouffée d'oxygène pour Olivier Giroud, à quatre mois de l'Euro 2020 et à un mois et demi du prochain rassemblent de l'équipe de France qui ne rejouera que fin mars face à l'Ukraine et la Finlande. Titulaire indiscutable (actuellement) avec Didier Deschamps, l'attaquant tricolore, qui n'a plus marqué depuis la Supercoupe d'Europe au mois d'août dernier, doit gagner du temps de jeu s'il veut assurer sa place pour le championnat d'Europe. En fin d'année 2019, le sélectionneur des Bleus lui avait fait comprendre qu'il devait jouer davantage avec Chelsea ou trouver un autre club. Après avoir manqué l'occasion de partir en Serie A, Olivier Giroud s'est vite remobilisé. Avec un objectif bien précis à atteindre...