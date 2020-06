Chelsea sur le point de réaliser un énorme coup avec Werner

TRANSFERTS – Timo Werner serait sur le point de s'engager avec Chelsea, selon plusieurs médias. Les Blues auraient décidé de payer la clause libératoire de l'avant-centre de Leipzig, qui serait d'accord pour les rejoindre après avoir été, dans un premier temps, par Liverpool.

C'est un coup de maître que Chelsea serait sur le point de signer. Les Blues pourraient s'offrir l'un des avant-centres les plus prometteurs avec Timo Werner. Selon plusieurs sources en Europe (Sky Sport, Bild), le club londonien aurait décidé de payer la clause libératoire du buteur, estimée à 55 millions d'euros. Cette dernière arrive à expiration le 15 juin prochain, ce qui explique l'accélération des Londoniens sur ce dossier. Et d'après Sky Sports, l'international allemand de 24 ans aurait donné son feu vert à ce deal alors que Chelsea lui propose un salaire estimé à 220 000 euros la semaine.

C'est une petite surprise si Chelsea arrive à conclure l'affaire. Les Blues n'étaient pas forcément les favoris sur le dossier. Werner semblait avoir donné sa priorité à Liverpool, qui était aussi sur les rangs avec Manchester United et le Bayern Munich. Mais les Reds étaient visiblement réticents à l'idée de payer la clause avec la crise liée au Covid-19. Chelsea s'est engouffré dans la brèche pour essayer de s'attacher les services d'un neuf régulier et efficace pour concurrencer et épauler Tammy Abraham, comme l'espérait Frank Lampard.

Timo Werner serait un renfort de poids pour les Londoniens, qui ont déjà récupéré Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) contre un chèque de 40 millions en février dernier. L'international allemand (29 sélections) viendrait compléter une équipe jeune et talentueuse. Il s'est imposé comme un buteur efficace depuis plusieurs saisons déjà avec Leipzig. Cette saison, il a ainsi planté 25 buts en 29 matches de Bundesliga. Et 31 en 40 rencontres toutes compétitions confondues. De quoi faire saliver les fans des Blues.

