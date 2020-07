Chiwell, le latéral qui fait oublier la crise chez les gros

PREMIER LEAGUE - Ben Chilwell attise les convoitises dans les rangs des grosses cylindrées de Premier League. Alors que Chelsea l'a dans le viseur depuis longtemps et semblait en pole, Manchester City mais surtout Manchester United sont passés à l'action. Et le prix du transfert du latéral de Leicester sera évidemment élevé.

Son nom fait saliver. Dans le Royaume, il est l'un des joueurs les plus convoités de ce mercato estival. Et alors que la crise liée au Covid-19 annonce un marché des transferts plus calme avec moins de folie, son cas fait visiblement exception. Pour lui, les grosses cylindrées du Royaume sont prêtes à casser leur tirelire. Enfin, presque toutes car Liverpool n'est pas vraiment sur les rangs. Mais Manchester City, son rival de United et Chelsea l'ont dans le viseur, rien que cela. Et les Citizens, Red Devils et Blues vont se livrer une bataille animée.

Alors qui est ce joueur si convoité ? Un avant-centre ? Non. Un latéral gauche. Et il s'agit de Ben Chilwell. Pur produit de Leicester, l'international anglais aux 11 sélections séduit par ses qualités et la régularité de ses performances de haut vol. A 23 ans, il est l'une des belles révélations de la saison à Leicester (27 matches de Premier League, 3 buts, 3 passes décisives). Et à ce poste de latéral gauche qui attise les convoitises chez les gros de Premier League, son nom se retrouve en pole de nombreuses listes.

Depuis des mois, Chelsea, où Frank Lampard voit en lui le nouveau Ashley Cole des Blues, s'active. Et les deux clubs de Manchester sont donc entrés dans la danse. D'après le Sun, les Red Devils auraient même pris la tête dans cette course effrénée. Evidemment étant donné la concurrence, le chèque ne devrait pas être raisonnable. Surtout que Leicester, toujours en course pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions, ne fera pas de cadeau pour un joueur encore sous contrat jusqu'en 2024. La presse britannique parle d'un transfert estimé à 60 millions de livres, soit 67 millions d'euros. Vous avez parlé de crise ?

