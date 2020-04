En Angleterre, le football n'attend pas. Quasiment un mois jour pour jour après avoir suspendu la saison pour cause de crise sanitaire, les dirigeants du foot anglais semblent avoir déjà préparé un programme précis de reprise. Un plan dont le quotidien The Sun révèle les contours dans son édition de vendredi. L'idée ? Jouer 433 matches en 56 jours en Premier League, Championship, League One et League Two (qui correspondent respectivement à la L1, L2, National et National 2) en moins de deux mois, play-offs inclus pour les divisions inférieures.

Pour conclure cette saison 2019-2020 au finish, le président de la ligue anglaise de football, Rick Parry, a prévu une reprise des matches en juin. Le samedi 13 juin, plus précisément, selon The Sun. "Nous espérons pouvoir reprendre l'entraînement à la mi-mai. Cela nous donnerait suffisamment de temps pour nous préparer", a confié une source proche du dossier au quotidien anglais. Rick Perry aurait également conseillé aux clubs d'accorder un vrai temps de repos à leurs joueurs pendant cette période de confinement pour repartir ensuite pied au plancher.

"Ces matchs devraient se jouer à huis clos, confirme par ailleurs Rick Parry. Cependant, les dates de reprise de l'entraînement mais aussi des rencontres officielles devront être totalement approuvées par le gouvernement et les autorités sanitaires compétentes." A neuf journées de la fin, Liverpool possède 25 points d'avance sur son dauphin Manchester City. Si ce plan de reprise venait à être approuvé, il ferait le bonheur des Reds qui visent leur premier titre de champion d'Angleterre depuis 1990.