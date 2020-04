Le gouvernement britannique a appelé jeudi les joueurs de Premier League, accusés de profiter des mesures de soutien à l'économie adoptées en réponse à la pandémie de nouveau coronavirus, à renoncer à une partie de leur salaire. "Tout le monde doit jouer son rôle et cela veut dire que les joueurs de Premier League aussi", a déclaré le ministre de la Santé Matt Hancock lors d'une conférence de presse. "La première chose qu'ils peuvent faire pour contribuer est d'accepter une baisse de salaire", a-t-il ajouté.

La pression politique sur les clubs du championnat le plus riche d'Europe se fait d'autant plus forte que certains ont annoncé leur intention d'utiliser les aides gouvernementales. Tottenham, Newcastle et Norwich, trois clubs de l'élite, ont décidé de placer leur personnel non-joueur sous le programme de chômage partiel mis en place par le gouvernement qui prend en charge 80% des revenus à concurrence de 2 800 euros par mois.

En revanche, aucun club de Premier League n'a pour le moment annoncé de sacrifice financier pour ses joueurs, même si chez les Spurs certains dirigeants, dont le président Daniel Levy, ont eux baissé leurs salaires de 20%. Face aux critiques, le président de la commission en charge des sports à la Chambre des communes, Julian Knight, a écrit jeudi au gouvernement pour réclamer une taxe contre les clubs qu'il juge insuffisamment solidaires.