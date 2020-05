PREMIER LEAGUE - Selon les informations du Times et du Sun, Chelsea aurait autorisé N'Golo Kanté à ne pas rejouer cette saison. L'ancien Caennais, victime d'un malaise à l'entraînement en 2018, aurait fait part de ses craintes par rapport au coronavirus.

L'absence de N'Golo Kanté à l'entraînement mercredi a été remarquée. Mais elle pourrait bien se poursuivre pendant plusieurs semaines. Alors que la Premier League semble avancer vers une éventuelle reprise de la saison à huis clos en juin, The Sun et The Times annoncent ce vendredi que Chelsea aurait autorisé N'Golo Kanté à ne pas rejouer cette saison. L'ancien Caennais aurait fait part de ses craintes par rapport au coronavirus.

En effet, le milieu de terrain champion du monde a été victime d'un malaise à l'entraînement, heureusement sans gravité, en 2018. De plus, le frère de l'ex-joueur de Boulogne-sur-mer est décédé d'une crise cardiaque. Des éléments qui pousseraient N'Golo Kanté, et donc Chelsea, à prendre le moins de risques possibles. Depuis la suspension de la saison, à cause de la pandémie de Covid-19, l'international français est seulement revenu à l'entraînement en début de semaine et s'est notamment fait remarquer par sa coupe de cheveux.

N'Golo Kanté n'est pas le seul joueur de Premier League à avoir émis des craintes quant à une reprise de la saison dans un contexte sanitaire compliqué. Mardi, Troy Deeney, le capitaine de Watford, a déclaré ne pas vouloir mettre en danger son fils de cinq mois qui souffre de difficultés respiratoires. Le lendemain, Danny Rose, le défenseur de Newcastle, n'a pas fait dans la demi-mesure en comparant les joueurs de football à "des cochons d'Inde ou des rats de laboratoire".

