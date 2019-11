Elton John, Watford dans la peau

Les mots sont forts. Mais témoignent autant d’un amour absolu qu’un mal-être profond entrevu à cette époque. Dans son autobiographie Me sortie la semaine dernière, Elton John a révélé le plus sincèrement possible que "Watford et le football" lui avaient "peut-être sauvé la vie". L’artiste va même plus loin dans ses propos : "J’ai été président pendant la pire période de ma vie : des années d’addiction et de déprime, de relations ratées, de mauvaises décisions dans mes affaires, de procès et de tourments sans fin". Sir Elton sait donc ce qu’il doit à son club de toujours, celui qu’il supporte depuis ses sept ans, l’âge de la découverte de Vicarage Road, l’antre des Hornets, à seulement huit kilomètres de Pinner, un des quartiers de Harrow où il a vu le jour.

De la D4 à l’élite en six ans

Le 11 mai 1976, le chanteur de Tony Dancer n’est pas loin d’être l’artiste pop le plus populaire du globe lorsqu’il en prend la présidence. Personnage excentrique, star aux tenues fantaisistes, il récupère un club traînant dans les bas-fonds de la quatrième division nationale et entend bien signifier sa différence, repousser les genres et les exposer publiquement.

Le musicien millionnaire n’a pas atteint la trentaine et s’en va chercher en 1977 un autre jeune premier, Graham Taylor (32 ans), alors inconnu mais futur sélectionneur des Three Lions (1990-1993). L’attelage dénote mais rencontre immédiatement ses premiers succès : une promotion en troisième division la saison suivante, avant d’atteindre le Graal et la montée dans l’élite en 1982 pour la première fois de l’histoire du club. Un apprentissage au plus haut niveau très vite assimilé puisque le chanteur a le bonheur de voir ses Hornets finir à la deuxième place derrière Liverpool, avant l’acmé de l’ère Elton.

Watford FC gets set for Saturday's FA Cup Semi-final against Plymouth Argyle. Left to right, John Barnes, Chairman Elton John and Mo Johnston, 11th April 1984.Getty Images

Wembley, banderole et Plymouth

Porté toutes ces années par sa doublette prolifique composée de John Barnes (qui fera ensuite le bonheur de Liverpool dans les 90s) et Luther Blissett (meilleur buteur du championnat en 1983 avec 27 pions, parti au Milan une saison dans la foulée avant de revenir), Watford écrit un nouveau hit en se hissant en finale de la FA Cup 1984 face à Everton, alors mastodonte à cette époque du football britannique. Sur la pelouse de Wembley, Sir Elton avoue à Bob Wilson, l’ancien gardien d’Arsenal qui s’occupe des interviews en bord terrain pour la BBC, qu’il "n’avait jamais ressenti un frisson pareil".

Les fans de Watford aiment à raconter que leur président-star aurait versé une larme sur Abide With Me, hymne traditionnel joué pendant l’avant-match des finales de Cup. Il faut dire que la plus ancienne compétition de football est une histoire de famille pour Elton (de son vrai nom Reginald Kenneth Dwight) : son cousin Roy Dwight fut le premier buteur pour Nottingham Forrest de la finale 1959 remportée contre Luton Town (2-1).

L’artiste avait d’ailleurs fait les choses en grand pour cet événement exceptionnel pour son club de cœur, en invitant à l’hôtel des joueurs la BBC et son présentateur Michael Barrymore la semaine précédant le grand rendez-vous. Immortaliser le moment, même si la finalité est plus douloureuse : les Hornets s’inclinent et ne peuvent rien face à des Toffees portés par leur duo écossais Andy Gray-Graeme Sharp, auteur des deux buts ce jour-là (0-2). La banderole déployée par les fans blues "Désolé Elton, c’est pour ça qu’on doit nous appeler les Bleus (The Blues)" ne fait pas oublier à l’artiste l’épopée des hommes de Graham Taylor dans un football qui ne laissent que peu de place aux petits.

Juste après la finale, il arrive même à passer sa déception de la défaite en interprétant le célèbre Don’t Go Breaking My Heart avec Kiki Dee au sein du vaste domaine de John Reid, le manager du chanteur. Un épisode qui aura vu George Reilly, l’attaquant des Hornets dont le but face à Plymouth (1-0) en demi-finale à Villa Park avait envoyé les siens en finale, servir le petit déjeuner aux invités. Un but que George Reilly se souviendra toute sa vie : en 2003, alors qu’il travaillait sur les chantiers, il fut mordu à l’oreille par un fan des Pilgrims qui lui avait hurlé "Remember Plymouth ! (Souviens-toi de Plymouth !)."

Sir Elton John Stand, lors de la finale de FA Cup de Watfiord en 1984Getty Images

Départ… puis come-back

Sorti de sa cave, Watford ne surfe pas sur sa nouvelle notoriété et enchaîne les exercices plus insignifiants, se traînant dans le ventre mou de la première division. Jusqu’à l’été 1987, et la fin du bal : après une tournée estivale en Chine, Graham Taylor migre plus à l’ouest du côté de Birmingham et d’Aston Villa. Conséquence de la vente progressive des parts d’Elton John, également occupé à gérer son agenda et libérer de la place pour ses tournées planétaires. Orphelin de ce duo auquel il lui doit tout, Watford tombe en dépression et redécouvre la deuxième division.

Si Elton John revient au club en 1991 dans un poste de directeur qu’il ne peut assumer à cause de son activité de star mondiale (il quittera de nouveau le club deux ans plus tard), c’est en 1997 que les fans des Hornets vont de nouveau frissonner. Elton John-Graham Taylor annoncent main dans la main leur come-back. Mais après les honneurs récoltés lors de son premier mandat, ce retour ne s’avère pas triomphal. Les Jaunes et Noirs mettent deux ans avant de retrouver la Premier League… avant de terminer la saison 1999-2000 lanterne rouge, le club s’appuyant sur des moyens trop modestes pour exister dans une ligue de plus en plus concurrentielle. La porte est de nouveau claquée en 2002, avec un destin des Hornets devenu beaucoup trop illisible pour lancer une nouvelle ère positive.

Sir Elton John, fan de WatfordGetty Images

Toujours actif en coulisses

Toujours dans les cœurs des fans, il bénéficie aujourd’hui du statut de président à vie. Une distinction auquel il avait renoncé une première fois en 2008, pour manifester son opposition aux décisions du board en place. Il n’est d’ailleurs pas si rare de voir Sir Elton agir en coulisses pour son club, comme l’a affirmé Scott Duxbury, le président de la formation du nord de Londres à talkSPORT : "Sa connaissance du football est incroyable. Il m’envoie des textos et des e-mails pour me demander si je regarde tel ou tel match de deuxième division […]. Il recommande des joueurs dont je n’ai jamais entendu parler et quand je transmets le message à nos recruteurs, ils reviennent me voir en me disant ‘Très bon joueur, on va regarder ça’."

Comme ce message adressé à Duxbury et envoyé l’hiver dernier après une boulette de Ben Foster (gardien de Watford) : "J’achèterais Tom Heaton (gardien d’Aston Villa). Foster n’est pas régulier. Love, Elton." Troy Deeney avait même confié avoir lui-même reçu un mail de l’artiste, avant la finale de FA Cup de mai dernier face à Manchester City. L’ancien président emblématique n’y était d’ailleurs pas pour cette déroute des Hornets (0-6).

The Sir Elton John Stand, WatfordGetty Images

Tribune, hymne et mémoires

A 72 ans, il vit surtout sur la côte ouest américaine tout en effectuant une tournée d’adieu à travers le monde. Sa dernière visite marquante à Vicarage Road fut lors d’une victoire de Watford face à Tottenham (2-1) en début de saison 2018-2019, en compagnie de son mari David Furnish, accompagné de ses deux fils, Elijah et Zachary. C’est d’ailleurs depuis la Sir Elton John Stand, tribune inaugurée en son honneur en 2014, qu’il encourage les siens. Un honneur qui le marquera à vie : "C’est l’un des plus beaux jours de ma vie. Watford sera toujours dans mon cœur".

Si la décision de remplacer le générique de la série britannique Z-Cars, joué lors de l’entrée des équipes depuis 1964 (il retentit également à Goodison Park), par I’m Still Standing (tube de l’artiste de 1983), a divisé les fans en avril dernier, nul doute que ceux-ci seront éternellement reconnaissants du dévouement passé de Sir Elton pour le club. Inversement, l’intéressé ne dit pas autre chose : "Watford a été une constante source de bonheur pour moi", avant d’enchérir : "Pour des raisons évidentes, il y a des pans entiers des années 80 dont je n’ai aucun souvenir, mais tous les matches de Watford auxquels j’ai assisté sont gravés pour toujours dans ma mémoire". Un amour immortalisé sur la pochette de son album A Single Man (1978) où il porte la cravate aux couleurs du club. Surtout, un amour avec un grand W.