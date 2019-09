Espionnage puis arrangement secret : en 2013, Liverpool n’a pas été clair avec City

Voilà une drôle d’histoire, qui pourrait prendre plus l’ampleur dans les prochaines heures. Alors qu’ils se livrent, pour la troisième saison consécutive, une lutte acharnée pour le titre en Premier League, Liverpool et Manchester City sont également en concurrence sur le marché des transferts. Avec, contrairement à la vérité du terrain, des coups qui sont donnés plus bas que d’autres.

Le Times révèle ainsi, ce samedi, que les Citizens ont été victimes d’un piratage de leur système de scouting par les Reds entre juin 2012 et février 2013. L’épisode se déroule alors que trois anciens scouts de City viennent d’être recrutés par Liverpool. Deux d’entre eux, ainsi que l’actuel directeur sportif Michael Edwards, sont alors accusés par le club de Manchester d’avoir accédé à la base de données de leurs joueurs surveillés à des centaines de reprises.

Experts en espionnage et arrangement secret

Les dirigeants mancuniens s’en rendent compte lorsqu'ils découvrent que Liverpool se penche sur le cas du jeune Paolo Fernandes, jeune joueur qui évolue alors à Saragosse (et qui a signé à City depuis). Ils accélèrent alors le rythme dans les négociations pour Fernandinho (40M€) et Jesus Navas (20M€), de peur d’être doublés par leur rival. Vient alors un arrangement secret entre les deux formations, en septembre 2013, alors que City a employé des experts en espionnage informatique. Et c’est ainsi que sans reconnaître les faits, Liverpool aurait versé un peu plus d’un million d’euros aux Skyblues…