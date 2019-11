Cette semaine, N'Golo Kanté a beaucoup fait parler de lui. Mais pas pour les raisons dont il rêvait. Enlisé dans un conflit avec son agent d'image, contre qui il a porté plainte, le milieu de terrain de Chelsea a évoqué une situation fatigante dans les colonnes de L'Equipe. Mais après avoir disputé l'intégralité du match à Valence (2-2), mercredi en Ligue des champions, le champion du monde retrouve les terrains contre West Ham samedi (16h00), en Premier League. Là où il s'exprime le mieux. Là où il continue de franchir des étapes encore insoupçonnées il y a peu.

Sur le rectangle vert, le joueur de 28 ans continue en effet de renforcer son statut de joueur idéal. Avec, semble-t-il, une nouvelle corde à son arc : celle de la finition. C'est bien simple, le natif de Paris avait eu besoin de 70 matches pour atteindre la barre des trois buts en Premier League avec les Blues. Un total déjà atteint cette saison… en six matches de championnat. Oui, N'Golo Kanté marque une fois tous les deux matches dans l'élite du football anglais.

La joie des joueurs de Chelsea après le but de Kanté contre Manchester CityGetty Images

Une révolution entamée par Sarri

Si l'ancien Caennais vient de mettre en quelques semaines plus d'un quart de son total avec Chelsea toutes compétitions confondues, c'est qu'il poursuit une mue entamée la saison dernière. Un exercice qui l'avait vu cumuler cinq réalisations, son record en carrière jusqu'ici. En plus de trouver le chemin des filets, l'ancien joueur de Leicester le fait dans des matchs qui comptent : Tottenham et Manchester City la saison dernière, Liverpool et de nouveau City depuis la reprise. Son tableau de chasse a fière allure.

Mais la transformation de Kanté depuis un an et demi ne se limite pas à des statistiques. Il convient avant tout de parler de positionnement et d'influence dans le jeu. Une arrivée a été décisive dans l'évolution du Français en Angleterre : celle Maurizio Sarri. Après deux saisons à évoluer dans le double-pivot du 3-4-3 d'Antonio Conte, Kanté a été replacé un cran plus haut par l'ex-coach de Naples en 2018. Ce dernier lui a préféré Jorginho au poste de sentinelle dans son 4-3-3, et s'en est plusieurs fois expliqué.

N'golo Kante, Mateo Kovacic, Jorginho and Pedro of Chelsea warm up prior to the Premier League match between Chelsea FC and Wolverhampton Wanderers at Stamford Bridge on March 10, 2019 in London, United KingdomGetty Images

Kanté : "Cela me plaît de travailler dans ce système"

"Mettre N'Golo Kanté plus bas, devant la défense ? Cela dépend de votre vision du football. Dans cette position, je veux un joueur capable de déplacer la balle très rapidement. Ce n'est pas la meilleure caractéristique de N'Golo Kanté, assurait-il. N'Golo est très utile pour nous, mais celui-ci n'est pas sa meilleure caractéristique".

Si ce repositionnement a été vivement critiqué par plusieurs observateurs avisés tels que Jamie Carragher, Ian Wright ou encore Alan Shearer, le principal intéressé s'en est accommodé sans broncher. "J’apprécie de jouer dans ce rôle un peu plus haut, d’accompagner les attaques et de revenir parfois lorsqu’il faut défendre. C’est un nouveau registre et je m’y plais bien avec ce coach qui possède un jeu bien planifié. Cela me plaît de travailler dans ce système", assurait-il au moment d'évoquer ses débuts comme numéro 8.

Volume et profondeur

L'homme aux 38 sélections en équipe de France a eu besoin de temps pour s'adapter, mais semble bien s'épanouir. Chelsea, en tout cas, en profite pleinement. Son volume de jeu impressionnant était déjà une évidence ? Kanté prouve désormais qu'il est capable d'apporter de la profondeur dans le jeu des siens par ses appels et ses projections vers l'avant. Tout en touchant, parfois, énormément de ballons, comme contre Crystal Palace le 9 novembre (94, le deuxième total du match), dans une position plus reculée. Mais en réalité, même lorsqu'il est positionné comme milieu défensif dans un 4-2-3-1 – comme à trois reprises cette saison – Kanté jouit d'une liberté à laquelle Frank Lampard est attachée.

Frank Lampard an der Seitenlinie des FC ChelseaGetty Images

"Les gens disent tous que c’est le meilleur milieu défensif au monde, mais je ne crois pas que ce soit totalement vrai. Je ne le critique pas, c’est même tout le contraire. Il est bien plus que ça dans son jeu, expliquait le coach des Blues avant ce fameux match contre Crystal Palace. Je ne pense même pas qu’à Leicester, on pouvait uniquement le définir ainsi. Ils avaient une manière bien particulière de jouer et ça lui convenait parfaitement, et avec toute son énergie, il pouvait être partout. Dans mon esprit, un milieu défensif est quelqu’un qui s’installe devant la défense. Et je pense qu’il est beaucoup plus que ça, qu’il peut donner plus".

Plus qu'un milieu défensif, plus qu'un milieu relayeur. N'Golo Kanté, c'est un peu tout et aucun de ces postes. Un joueur idéal qui s'adapte, défend, relance et se projette. Alors si en plus, il se met à marquer…