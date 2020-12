C’est le retour du "Fergie Time". Alors que tout laissait à croire que Manchester United et Wolverhampthon allaient se quitter sur un score nul et vierge sur la pelouse d’Old Trafford. Que nenni. Sir Marcus Rashford, lancé dans le dos dans la défense, en a décidé autrement, en crucifiant les Wolves sur une frappe détournée à la 94e minute .

Sur le plan comptable, cette victoire est une très bonne opération. Manchester United recolle à deux points de son grand rival Liverpool, qui a un match en moins. De quoi rêver pour la suite ? Et pourquoi pas. "Il n'y a pas de course au titre après 15 matchs, mais vous pouvez perdre la possibilité d'être dans la course. Jouons 15 autres matchs et à 30 nous pourrons alors commencer à parler de course au titre", a lancé Solskjaer après la victoire des siens. Cette rencontre face à Wolverhampton donne des signes encourageants pour la deuxième partie de saison. Mais aussi des pistes d’amélioration.