Manchester United a ressuscité le Fergie Time ! Sous les yeux de leur légendaire entraîneur, les Red Devils sont venus à bout de Wolverhampton (1-0) dans les derniers instants d'une rencontre longtemps insipide, mardi soir à Old Trafford. Pas souverains en leur royaume cette saison, ils ont marqué sur leur 3e tir cadré du match grâce à Marcus Rashford. Romain Saïss, impérial tout au long du match, a dévié la frappe du Mancunien dans son but, privant les Wolves d'un bon point à l'extérieur. Manchester United reprend la 2e place du championnat (avec un match en moins) et se positionne à 2 points de Liverpool.

Manchester United termine 2020 sur une troisième victoire à domicile. C'était loin d'être joué, même si les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont globalement dominé la seconde période. A vrai dire, on ne l'attendait plus, ce but des Red Devils. Un premier frisson avait été provoqué par Edinson Cavani, qui a cru réveiller les téléspectateurs et sortir le match de sa torpeur en marquant sur corner (70e). Mais l'Uruguayen était hors jeu. Il a donc fallu attendre les arrêts de jeu, une période chère à Manchester United du temps de Sir Alex Ferguson, pour voir les filets trembler sur une frappe de Rashford.

Saïss omniprésent

Trouvé dans le dos de la défense de Wolverhampton, l'Anglais s'est battu pour tenter sa chance, déviée par Romain Saïss et qui a pris Rui Patricio à contre-pied (1-0, 90e+3). La réussite et la maîtrise n'étaient pas au rendez-vous, contrairement au festival offert face à Leeds il y a neuf jours, mais les Mancuniens se contenteront de la septième réalisation en championnat de Rashford : elle leur permet d'étendre leur série d'invincibilité à neuf rencontres et d'attaquer 2021 depuis la deuxième place du championnat, à bonne distance de Liverpool qui se déplace demain sur le terrain de Newcastle.

Quelle issue cruelle pour Saïss. Sa performance XXL, après son égalisation contre Tottenham avant-hier, a été ternie par cette déviation malheureuse. Les plus taquins diront qu'il aura finalement trouvé le chemin du but, lui qui a été si dangereux sur coup de pied arrêté en première période. Il avait d'abord trouvé la barre transversale d'une tête légèrement lobée sur un coup franc de Joao Moutinho (13e), avant de tester les réflexes de David de Gea d'une déviation du gauche sur corner (40e).

En seconde période, face à l'insistance de Manchester United, il s'était cantonné à son rôle défensif, s'illustrant face à Rashford, puis Anthony Martial (90e), qui a fait son apparition sur la pelouse à la 64e minute. Les Wolves, à la peine offensivement depuis la blessure de leur meilleur buteur, Raul Jimenez, auraient même pu s'offrir un succès de prestige si la frappe croisée de Rayan Aït Nouri n'avait pas été repoussée par De Gea (82e). Pour les hommes de Nuno Espirito Santo, l'année 2020 s'est finalement refermée finalement sur un septième revers et une 12e place.

