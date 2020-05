PREMIER LEAGUE - A l'issue d'une réunion tenue vendredi en visioconférence, les clubs de PL ont réitéré leur volonté de finir la saison 2019-2020 tout en rappelant que la reprise devait se tenir dans un climat "sécurisé".

Le dicton "wait and see (ndlr : attendre et voir)" prend tout son sens en Angleterre. Vendredi, les propriétaires des clubs de Premier League ont tenu une visio-conférence pour tenter de faire évoluer le dossier de la reprise du championnat, suspendu depuis début mars à cause de la pandémie de coronavirus. A l'heure actuelle, aucune décision n'a encore été prise mais les clubs ont confirmé leur envie de terminer la saison 2019-2020. "Elle reprendra au moment approprié et lorsque la situation sera sécurisée", a indiqué la Premier League, à l'issue de la réunion, dans un communiqué publié sur son site officiel.

"La priorité de la Premier League est la santé et la sécurité des joueurs, des entraîneurs, des managers, du personnel des clubs, des supporters et de la communauté du football au sens large. La Ligue et les clubs reprendront les entraînements ainsi que les matches quand ils auront l'aval du gouvernement, des experts médicaux et à l'issue d'une large consultation avec les entraîneurs et les joueurs", a ajouté la Premier League, qui s'est "félicitée de la création du groupe de travail du gouvernement pour le retour du sport d'élite."

Alors que la Ligue 1 et le championnat des Pays-Bas ont définitivement été arrêtés, les décideurs de la Premier League envisagent depuis plusieurs semaines de reprendre la saison, stoppée à la 29e journée, courant juin. Une saison actuellement dominée par Liverpool. En tête avec 25 points d'avance sur Manchester City, les Reds rêvent du titre de champion qui leur échappe depuis 1990.

