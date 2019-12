La lourde défaite ce mercredi à Liverpool (5-2) a finalement été celle de trop. Au lendemain de l'humiliation subie dans le derby de la Mersey, Marco Silva, l'entraîneur d'Everton depuis 2018, a quitté ses fonctions, indique le club dans un communiqué.

"Le président et le staff souhaitent le remercier pour ses 18 mois à nos côtés. Nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir", peut-on lire. Les Toffees précisent également que Duncan Ferguson sera sur le banc ce samedi après-midi à l'occasion de la réception de Chelsea avant la nomination d'un nouvel entraîneur "aussi vite que possible".

Avec quatorze points au compteur, Everton est actuellement dix-huitième de Premier League, à un point du trio composé de Southampton, Aston Villa et Brighton. C'est le pire début de saison des Toffees depuis l'exercice 2003-2004. Cette saison-là, Everton s'était sauvé in-extremis : dix-septième à six points de la zone rouge. Depuis, le club a grandi et beaucoup investi. Il vise désormais le Top 10 chaque saison.

Pour retrouver un coach et des couleurs, les dirigeants d'Everton s'activent. Depuis plusieurs semaines, le nom de David Moyes revient avec insistance dans la presse anglaise. L'ancien entraîneur de Manchester United, qui avait d'ailleurs quitté Everton en 2013 pour succéder à Sir Alex Ferguson, serait également dans les petits papiers de West Ham si le club londonien venait à écarter Manuel Pellegrini. Mais David Moyes a toujours une bonne cote sur les bords de la Mersey. Ce qui n'est pas rien s'il devait se lancer dans une opération maintien.