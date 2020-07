PREMIER LEAGUE - Trois jours après le lourd revers concédé à Sheffield (3-0), Chelsea s'est ressaisi en dominant Norwich ce mardi (1-0) en ouverture de la 36e journée de Premier League. Unique buteur de la rencontre, Olivier Giroud permet aux Blues (3es) de compter provisoirement quatre points d'avance sur Leicester (4e) et Manchester United (5e).

Trois points et puis c’est tout. Au terme d’un match qui ne restera pas dans les mémoires, Chelsea a décroché un précieux succès (1-0) à domicile face à Norwich. Longtemps inefficaces puis (trop) tranquilles gestionnaires, les joueurs de Frank Lampard s’en sont encore une fois remis à Olivier Giroud, unique buteur de la tête. Avec cette victoire, Chelsea conforte sa 3e place de Premier League et compte provisoirement quatre points d’avance sur Leicester et Manchester United dans la course à la Ligue des champions.

Officiellement relégué à l’issue de la journée précédente, Norwich avait pourtant tout de la proie facile pour Chelsea. Démotivés et incapable de mettre l’intensité que la Premier League requiert, les joueurs de Daniel Farke n’ont jamais inquiété Kepa, ne cadrant aucune de leurs deux tentatives. L’entraîneur des Canaries avait même décidé de faire tourner, laissant par exemple Buendia et Pukki sur le banc. Vu le jeu déployé par leur équipe, ils n’auraient pas forcément aimé plus participer. Complètement mangé de suite par la force physique et la volonté des Blues, Norwich s’est contenté de subir. Avec une résilience longtemps admirable.

Giroud, un sauveur d’abord maladroit

Car les joueurs de Farke ont posé pas mal de souci à l’attaque de Chelsea lors de la première demi-heure. Souhaitant clairement faire la différence sur les ailes, les protégés de Frank Lampard ont multiplié les débordements et les centres, sans réussite. Et quand ces centres ont trouvé preneur, les Blues ont été maladroits, à l’image de Loftus-Cheek (4e), Pulisic (27e) ou Zouma (37e). Surtout que Giroud y a mis du sien, d’abord en ratant une superbe situation de face-à-face (20e), puis en gâchant une offrande de centre en retrait d'Azpilicueta (30e). Mais le Français s’est parfaitement repris juste avant la pause sur un centre de Pulisic en gagnant son duel aérien avec Klose pour fusiller Krul de la tête (45+2e).

On pensait alors Chelsea lancer vers un succès facile mais les joueurs de Frank Lampard se sont complètement arrêtés de jouer, sans pour autant être inquiétés le moins du monde. Au contraire, même sans jouer, les Blues se sont montrés dangereux (51e, 65e, 85e) et il a fallu un excellent Tim Krul, déjà auteur d’une parade géniale devant Pulisic en première période (36e), pour empêcher Pulisic (75e), Marcos Alonso (76e) ou encore Willian (90e) de mettre Chelsea à l’abri. Mais qu’importe, voilà les Blues assurer de conserver leur 3e place à l’issue de cette 36e journée. A deux rencontres de la fin du championnat, les points comptent bien plus que la manière.

