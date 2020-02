C'était décidément un mardi difficile pour Liverpool. Battu au Wanda Metropolitano par l'Atlético de Madrid (1-0), le champion d'Europe en titre est en ballotage défavorable avant le match retour à Anfield le 11 mars. Une rencontre pour laquelle son capitaine est incertain à l'heure actuelle. Victime d'une blessure aux adducteurs dans la capitale espagnole, Jordan Henderson sera en effet indisponible pour les trois prochaines semaines selon le communiqué publié vendredi pour les Reds. Il pourrait ainsi être trop juste pour la réception des Colchoneros.

Henderson avait quitté la pelouse madrilène à dix minutes de la fin du match à cause de cette blessure. Elle n'arrange évidemment pas Liverpool, mais Jürgen Klopp a dédramatisé la situation. "Cela aurait pu être pire, a déclaré l'entraîneur de Liverpool vendredi en conférence de presse. On a vu différentes blessures aux adducteurs ces derniers temps en Premier League, notamment celle de Harry Kane, et ce n'est pas aussi grave. Il sera indisponible pour environ trois semaines et ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais pour moi, on a eu de la chance."

Henderson est d'ores et déjà forfait pour le la réception de West Ham lundi, dans le cadre de la 27e journée de Premier League. Il devrait aussi manquer les rencontres face Watford, Chelsea (FA Cup) et Bournemouth, dernière répétition avant le retour face à l'Atlético. Si l'absence de Henderson ne devrait pas poser trop de problèmes en championnat, compte tenu des 22 points d'avance des Reds sur Manchester City en tête du classement, elle serait en revanche plus problématique dans un match couperet de Ligue des champions.