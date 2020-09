Après les arrivées de Ziyech, Werner et Thiago Silva, Chelsea réaliserait un quatrième gros coup sur le marché des transferts. Et le plus onéreux : dans ce mercato très spécial au vu des difficultés financières des clubs causés par la crise sanitaire, peu de transactions ont été effectués entre les grosses écuries européennes. Sauf Chelsea, donc, qui s'apprête à acter le transfert le plus cher de cette fenêtre estivale du mercato 2020.