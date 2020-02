On le sait, les tabloïds britanniques affectionnent tout particulièrement le mercato. Alors, depuis que Lionel Messi a répondu sèchement à Eric Abidal, son dirigeant, en début de semaine, ils se sont rapidement saisis de l'affaire. Le Daily Mail, par exemple, a rappelé que le sextuple Ballon d'Or disposait d'une clause lui permettant de se libérer gratuitement en fin de saison. Et que pour l'accueillir, Manchester City serait d'ores et déjà intéressé...

Vidéo - Et si Messi mettait les voiles après l'affaire Abidal ? 02:28

" C’est un joueur de Barcelone et il va rester là-bas "

Présent en conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola a été invité à réagir à toutes ces rumeurs. L'entraîneur des Citizens, qui garde une relation privilégiée avec son ancien joueur, n'a pas fait durer le suspense très longtemps. "C’est un joueur de Barcelone et il va rester là-bas. C’est mon souhait. Je ne vais pas parler de joueurs des autres clubs. je pense qu’il va finir sa carrière à Barcelone", a-t-il déclaré aux journalistes présents.

Pour l'heure, Messi est sous contrat jusqu'en 2021 avec le Barça. Depuis plusieurs mois, les parties négocient une prolongation. "Messi arrêtera au Barça quand il le voudra, c’est une relation à vie, il le sait", a récemment déclaré Josep Maria Bartomeu, le président des Blaugrana.