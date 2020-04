C'est un flirt qui n'avait mené à rien. Ou alors pas grand-chose. L'hiver dernier, Olivier Giroud et l'Inter Milan se sont longtemps cherchés, avec la conviction que leur union allait finir par se concrétiser. Raté. "Ma priorité se portait sur l'Inter (...) J'ai tout fait pour partir, mais Chelsea n'a pas voulu parce que la condition sine qua non à mon départ était d'avoir un remplaçant", expliquait l'attaquant en mars dernier à Téléfoot. Si sa situation à Chelsea s'est améliorée depuis, Giroud, qui a retrouvé du temps avant l'interruption de la Premier League, envisagerait toujours de partir. Et son envie l'emmène toujours à l'Inter.

Un salaire en baisse

En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, ce mariage devrait (enfin) se faire l'été prochain. En théorie, le contrat de Giroud expire au 30 juin prochain. Mais avec ce nouveau contexte lié au coronavirus, et la possibilité de rallonger les contrats par la FIFA, la donne pourrait changer. La finalité moins. D'après le quotidien, un bail de deux saisons + une en option attendrait Giroud en Lombardie. Cette dernière deviendrait automatique en fonction de certaines conditions (matches joués, buts marqués...).

Vidéo - Deschamps heureux du retour de Giroud : "Il a encore prouvé qu'il était solide mentalement" 01:17

Concernant son salaire, estimé à 8 millions d'euros, il serait prêt à le faire passer sous la barre des 6,5 millions, soit les émoluments de Romelu Lukaku et Christian Eriksen. En débarquant en Lombardie, Olivier Giroud deviendrait d'ailleurs la doublure du premier. De quoi faire le bonheur d'Antonio Conte, l'entraîneur des Nerazzurri, qui retrouverait ainsi son ancien buteur. "Il aura son champion du monde", affirme le quotidien transalpin, visiblement certain de l'issue du dossier. Cette fois, c'est la bonne ?