Arsenal s'en remet au novice Arteta

Arsenal se lance dans le vide. Pour retrouver son faste d’antan, les Gunners ont décidé de mettre leur destin entre les mains d’un ancien de la maison sans expérience au poste d’entraîneur : Mikel Arteta. Les Gunners ont officialisé leur choix ce vendredi. Le désormais ex-adjoint de Pep Guardiola à Manchester City remplace Unai Emery, débarqué fin novembre, et remplacé entre-temps par Fredrik Ljungberg. L’Espagnol a signé un contrat de trois ans et demi.

Il y a deux manières de lire cette nomination. D’abord se féliciter que le club londonien cherche à renouer avec son ADN victorieux en faisant appel à un ancien guerrier d’Arsène Wenger de 2011 à 2016, apprécié de tous, notamment pour sa capacité à lire le jeu. Rassurant pour un entraîneur. Voilà pour la version romantique.

Côté pragmatique, le choix des actionnaires américains des Gunners répond aussi à une forme de panique. Depuis la fin de l’ère Wenger, le bateau Arsenal navigue à vue sans direction clairement identifiée. Le passage d’Unai Emery sur le banc n’aura pas permis aux Londoniens de remédier à des maux clairement identifiés et a, au contraire, contribuer à brouiller l’identité de cette équipe d’Arsenal.

Disciple de Guardiola

Sans même parler des sommets de Premier League, un lieu que les Gunners ont perdu l’habitude de fréquenter, Arteta aura d’abord pour mission de redessiner une colonne vertébrale à cette équipe et une vraie idée directrice de jeu. Sous peine de ne jamais connaître l’état de grâce qu’il aurait mérité. Disciple de Guardiola, il a tout pour transmettre ses intentions à des joueurs qui n’attendent probablement que ça.

Et après ? Il faudra des résultats et vite. Ce vendredi, The Independant affirmait que la moitié de l’effectif songeait au départ, dont Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette. "On sait tous qu’il a y beaucoup de travail à accomplir mais je suis confiant sur le fait d’y arriver, a expliqué Arteta dans le communiqué diffusé par les Gunners. Je suis assez réaliste pour savoir que ça n’arrivera pas d’un claquement de doigts mais cette équipe a énormément de talent et possède un réservoir de jeunes joueurs venus de l’académie". Reconnaissons-lui une qualité d’entrée : Arteta est conscient de la situation actuelle. C’est déjà ça…