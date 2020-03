Il fallait un cataclysme pour empêcher Liverpool d’être champion d’Angleterre. Il a eu lieu. Alors que les Reds n’étaient plus qu’à six points de décrocher le titre, leur premier depuis 1990, la pandémie de Covid-19 a mis en pause la Premier League. Et, si les instances anglaises restent déterminées à mener la saison 2019-2020 à bien, l’hypothèse d’une saison blanche - et donc sans champion attitré - reste crédible. De quoi faire peur aux fans de Liverpool ?

" C’est vraiment frustrant d’être aussi proche "

La Fédération anglaise (FA) fait en tout cas tout pour mener l’exercice actuel à son terme. Ce jeudi, l’instance a décidé de repousser la reprise des rencontres de plusieurs semaines, pour la fixer au 30 avril. Dans le même temps, la date butoir du 1er juin a été supprimé. Un signe qui, comme le décalage du Championnat d’Europe des nations à l’été 2021, plaide en faveur de Liverpool. Pour autant, rien ne prouve que la Premier League reprendra de sitôt : certains experts promettent un pic du virus à l’été au Royaume-Uni.

En attendant, les fans des Reds sont contraints à la patience. Certains jugent "indécent" de parler football, "crise majeure" oblige. D’autres le prennent avec philosophie. "Sur Twitter, toutes les semaines, on comptait le nombre de matches qu’il restait pour que Liverpool remporte le titre, explique Max, créateur du compte Twitter LFC Fans Corner, né en 2011. Puis, en l’espace d’une semaine, la Premier League a été suspendue. C’est vraiment frustrant d’être aussi proche. Et cela aurait été encore pire s’il n’y avait eu qu’un seul match à jouer."

" Je serais triste, oui. Ça fait 30 ans qu’on attend "

Si l’influenceur, au compte qui dépasse les 100 000 abonnés, concède volontiers que le football ne prévaut plus ("Sauver des vies doit être la priorité", dit-il d’emblée), l’hypothèse d’un championnat annulé le touche tout de même. "Je ne serais pas en colère, car nous devons penser au vrai problème, mais je serais triste, oui, explique Max. Cela fait 30 ans qu’on attend…" Il se montre toutefois optimiste : "Le report de l’Euro donne plus de chances à la saison de se terminer. On lit que la Premier League espère boucler le Championnat fin juin. Ce serait possible".

Pour autant, le titre, s’il était attribué, aurait forcément une saveur particulière pour les fans des Reds. Et pas seulement parce qu’il serait le premier depuis 1990, et le premier pour les pensionnaires d’Anfield dans l’ère Premier League. Pour Max, "même si Liverpool remporte le titre, et même si Liverpool bat le record de points (détenu par City avec 100 points en 2017-2018), tout cela jetterait une ombre sur le titre. Ça ne sera plus la saison de Liverpool, mais celle du coronavirus." Le Red se console toutefois sans peine : "Au moins, ça n’est pas si grave d’avoir été éliminé de la C1. Avec la suspension, pour l’instant, on est encore champions d’Europe pour un an…"