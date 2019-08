Manchester United a fait exploser Chelsea. Opposés à des Blues volontaires, mais mal payés, les Red Devils ont misé sur la vitesse de leurs trois flèches de devant, combiné à une réussite insolente, pour faire plier la défense londonienne et s'offrir une balade à Old Trafford (4-0). Paul Pogba, naguère annoncé partant, a distillé deux passes décisives et réalisé un match de très haut niveau. Un autre Français a été à la fête : Anthony Martial. L'attaquant a trouvé le chemin des filets en seconde période et lui aussi sorti une belle prestation sur la pelouse d'Old Trafford. La saison de Manchester United a commencé de la meilleure des manières.

Frank Lampard se souviendra longtemps de son premier match de Premier League dans la peau d’un coach. Car son équipe de Chelsea est repartie d’Old Trafford avec une fessée, certes en trompe-l'œil au regard de la physionomie d'une affiche spectaculaire et plaisante. Ses Blues, agressifs dès l’entame, ont été les premiers à partir à l’abordage. Mais un penalty concédé par Kurt Zouma, dépassé pendant 90 minutes, et transformé par Marcus Rashford leur a coupé l’herbe sous le pied (1-0, 18e). Plongés dans le doute, les Blues ont reculé face à des Red Devils portés par l’insouciance d’une équipe très jeune, la rapidité du trio Rashford-Lingard-Martial, l’implication de Pogba et la solidité d’Harry Maguire. Défenseur le plus cher de l’histoire, la recrue phare du championnat anglais est déjà en train de justifier le montant de son transfert.

Pogba s'est régalé, Martial et Rashford aussi

Chelsea pourra aussi se dire qu’il n’a pas été très verni dans cette partie. Inefficaces, les Londoniens ont touché deux fois les montants, par Tammy Abraham, préféré à Olivier Giroud, d’entrée (4e) et Emerson (40e). Et quand il n’y avait pas le poteau ou la barre pour repousser une tentative des Blues, David de Gea a été là pour rappeler qu’il était un grand gardien (39e, 56e). Malgré tout, Manchester United n’a pas été à l’abri dans ce match un peu fou. Du moins jusqu’à ce qu’Anthony Martial, à l’issue d’un contre entamé par Harry Maguire, n’enfonce le clou (2-0, 65e), imité dans la foulée par Rashford pour le doublé (3-0 67e). En moins de deux minutes, les Red Devils ont mis K.-O. les Blues, qui ont rapidement jeté l'éponge face à tous ces vents contraires.

Comme la soirée était définitivement placée sous le signe de la joie retrouvée dans les travées d'Old Trafford, le jeune Daniel James, à peine entré en jeu, a bonifié une passe décisive signée Paul Pogba, auteur d'une course balle au pied assez exceptionnelle après un relai de Martial (4-0, 81e). À l’arrivée, d’aucuns affirmeront que le score est un tantinet flatteur. Mais toujours est-il que les premiers voyants sont au vert pour les hommes d’Ole Gunnar Solskjær. Avec un Pogba à ce niveau de justesse, un trident capable de laisser sur les fesses n’importe quelle défense et une tour de contrôle comme Maguire, Manchester United pourra enfiler le costume de poil à gratter et prétendre à une place dans le Big Four. Un rôle qui s’était refusé à lui la saison dernière.