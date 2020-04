Pour éviter des litiges, neuf clubs de Premier League veulent finir la saison avant le 30 juin

Quid de la fin de saison en Angleterre ? Vendredi, la Premier League va se pencher sur les modalités d'une possible reprise du championnat, une réunion au cours de laquelle neuf clubs devraient proposer que celui-ci s'achève avant la date butoir du 30 juin afin d'éviter les complications ou litiges liés aux fins de contrat de joueurs ou de sponsoring, explique la presse anglaise. Les dirigeants de la Premier League ont déjà fait savoir que la compétition, interrompue mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus, ne reprendrait pas tant qu'il "ne sera pas sûr et approprié de le faire".

Le milieu de terrain de Chelsea Willian et le défenseur de Tottenham Jan Vertonghen sont par exemple deux des stars dont les contrats arriveront à expiration au 30 juin. De son côté, Liverpool doit changer de sponsor maillots, passant de New Balance à Nike, tandis que Watford et Newcastle doivent également changer de fournisseurs. Autant d'éventuels litiges contractuels qui pourraient survenir si la saison ne terminait pas aux dates prévues.

Vidéo - Avec 250 millions d’euros, voici le mercato idéal de Manchester United 04:21

Une alternative à cette date limite serait de clôturer la saison avec le classement actuel, largement dominé par Liverpool avec 25 points d'avance. Mais si les Reds étaient enfin sacrés après 30 ans d'attente, cela pourrait aussi déclencher des contestations judiciaires de la part des équipes reléguées ou finalement non qualifiées pour les coupes européennes. Face au flou dans lequel les différents championnats européens sont plongés, l'UEFA doit réunir ses fédérations membres mardi en visioconférence pour un point sur l'avenir des compétitions suspendues, avant une réunion de son comité exécutif deux jours plus tard.