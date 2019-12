Première en demi-teinte pour Mikel Arteta. Arrivé sur le banc des Gunners le 20 décembre, le technicien espagnol n’a pas perdu mais il a débuté son aventure sur le banc londonien avec un match nul jeudi, face à Bournemouth au Vitality Stadium (1-1). Discret en première période, Pierre-Emerick Aubameyang a rayonné sur la seconde pour venir répondre à l’ouverture du score de Daniel Gosling, qui avait fait vaciller Arsenal sur un temps fort des Cherries.

Car ce Arsenal version Arteta est encore très convalescent. Si l’empreinte technique de l’ancien assistant de Pep Guardiola s’est immédiatement fait ressentir dans l’animation offensive des Gunners, la défense a été la première à se mettre en évidence. Mise sous pression sur une relance, l’arrière-garde londonienne a rendu le ballon trop facilement. Callum Wilson, à la passe, et Daniel Gosling, à la conclusion, en ont profité pour mettre les Cherries devant à la mi-temps (1-0, 35e).

Aubameyang, le jour et la nuit

Ces Gunners-là ont-ils enfin les ressources mentales ? Arteta n’avait changé que trois joueurs dans son onze (Lacazette, Özil et Sokratis), mais c’est un indéboulonnable qui est venu remettre Arsenal à l’endroit. Discret, presque invisible sur son côté gauche dans le premier acte, Pierre-Emerick Aubameyang s’est démultiplié dans le second. Il a été récompensé en égalisant à la suite d’une action confuse (1-1, 63e).

Mais Arsenal a des faiblesses que six jours sur un banc ne suffisent pas à combler : 17 tirs pour seulement deux cadrés. Lacazette, Saka ou Reiss Nelson ont gâché plusieurs fois des centres ou des balles de but qui auraient offert une première plus heureuse à Arteta. Les Gunners se sont d’ailleurs fait très peur lorsque le but de Callum Wilson a été logiquement refusé pour hors-jeu en fin de match à la 82e minute.

Comme Freddie Ljunberg, Mikel Arteta n’a donc pas créé l’électrochoc attendu sur le banc d’Arsenal. Mais les Gunners ont montré une aisance technique et une détermination qu’on n’avait plus vu depuis plusieurs semaines. Il faudra néanmoins corriger deux points noirs : l’efficacité et la rigueur défensive. Car la réalité est sévère : Arsenal est toujours onzième, et passera à 2020 dans la deuxième partie du classement, une première depuis la saison 1983-1984.

Pour Bournemouth, c’est un nul qui s’apparente à une défaite : avec les victoires de Southampton (2-0 face à Chelsea), Everton (1-0 face à Burnley) et Aston Villa (1-0 face à Norwich), les Cherries perdent deux places et glissent à la seizième place du classement.