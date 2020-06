PREMIER LEAGUE - Aston Villa et Sheffield se sont neutralisés mercredi (0-0) pour la reprise du championnat anglais. La rencontre a été marquée par une grosse erreur de la Goal Line Technology juste avant la mi-temps. L'interruption du football n'a pas mis fin aux polémiques.

Ce n’est sûrement pas la reprise que tous les fans de football espéraient. Mercredi, Aston Villa et Sheffield United inauguraient le retour de la Premier League en disputant un match en retard de la 28e journée. Et les deux équipes, qui ont rendu hommage par différents moyens au mouvement anti-raciste "Black Lives Matter", n’ont pas réussi à se départager. Ce match nul permet à Sheffield de s’installer à la 6e place du classement, tandis qu’Aston Villa reste 19e.

Premier League 22 joueurs genou à terre : Aston Villa et Sheffield soutiennent le mouvement Black Lives Matter IL Y A 3 HEURES

La Goal-Line Technology fait scandale

Cette rencontre a été marquée par un fait de jeu mettant en cause la Goal Line Technology. Orjan Nyland, le portier d’Aston Villa, a fait une faute de main en entrant dans ses cages avec le ballon sur un coup franc adverse à la 42e minute. Sheffield pense alors avoir ouvert le score, mais l’arbitre Michael Oliver n’a pas accordé le but. La raison ? La Goal Line Technology n’a pas fonctionné et n’a pas fait vibrer sa montre. Pourtant, il était difficile de voir autre chose qu’un but de Sheffield sur cette occasion… Hormis ce fait de jeu, peu de choses à signaler pour ce match de la reprise. En espérant que Manchester City – Arsenal soit plus palpitant.

Play Icon

Premier League Grande lessive et trésor de guerre : comment Chelsea va redevenir une superpuissance IL Y A 7 HEURES

Play Icon