Il a fallu que Newcastle prenne les devants à Old Trafford, jeudi, pour que Manchester United se réveille avec fracas. Les Red Devils ont éparpillé les Magpies dans le sillage d’un Anthony Martial incisif et auteur d’un doublé. Avec cette victoire, les joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer se replacent à la septième place, à quatre petits points de Chelsea, quatrième (et battu par Southampton, 0-2) qui détient pour l’instant le dernier billet pour la Ligue des champions. Newcastle est toujours calé dans le ventre mou à la dixième place.

Il fallait effacer l’affront subi la semaine dernière avec une défaite inattendue à Watford (2-0), alors lanterne rouge. Manchester United l’a fait et avec la manière. Même si son entame de match a été compliquée. Newcastle est entré deux fois dans la surface mancunienne. La première fois, Dwight Gayle a tiré au-dessus (15e). La seconde, Sean Longstaff a ouvert le score (0-1, 17e) à la conclusion d’une action bien construite. Mais ce but a eu le mérite de (re)lancer complètement les Red Devils. D’abord avec Anthony Martial (1-1, 24e) qui a pu compter sur un Martin Dubravka pas très inspiré, avec un placement loin d’être idéal et surtout une main droite pas assez ferme.

Pogba entre après la pause

Sous la pluie fine qui tombait sans discontinuer sur Old Trafford, Newcastle a pris l’eau sur chacune des offensives adverses. Surtout avec une défense généreuse en cadeaux… Mason Greenwood (18 ans) a sanctionné une erreur de relance de Fabian Schär aux abords de sa surface pour donner l’avantage aux Mancuniens (2-1, 36e), qui ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Marcus Rashford est venu apporter son écot avec une belle tête (3-1, 41e) pour s’offrir son onzième but en championnat et établir son record personnel qui était de dix réalisations la saison dernière.

La mi-temps n’a pas calmé les ardeurs des hommes de Solskjaer. D’autant que Paul Pogba est entré à la pause et le milieu français a été proche de marquer à son tour (50e, 57e). Finalement, ce sont deux autres Frenchies qui se sont distingués. Le défenseur Kevin Lejeune, en voulant servir son gardien avec une passe en retrait, s’est transformé en passeur pour Martial, buteur d’un subtil piqué (4-1, 51e). L’ancien Monégasque s’est offert du même coup son premier doublé à Old Trafford en soixante-deux rencontres. United a ensuite géré tranquillement son avance face à une équipe résignée, privée d’Allan Saint-Maximin (blessure aux ischios). Il fallait basculer dans une logique de gestion puisque les Red Devils seront déjà de retour sur le terrain, samedi (20h45), à Burnley.