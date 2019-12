Sous pression après la victoire de Tottenham contre Brighton (2-1), Chelsea n'a pas assuré à domicile face à Southampton (0-2) et ne conserve que trois points d'avance sur les Spurs, 5es, et 6 points de retard sur le podium et Manchester City. Ultra-dominateurs tout le match, les Blues ont mis du rythme et de l'intensité sans être réellement dangereux, ne cadrant qu'à trois reprises. Soit autant que les Saints qui, eux, se sont montrés ultra-réalistes avec seulement 33% de possession de balle.

Après avoir donné une leçon au Tottenham de José Mourinho dimanche dernier (2-0), Frank Lampard a reconduit sa défense à trois. Sauf que cette dernière a été exposée sur l'ouverture du score de Michael Obafemi. D'un contrôle orienté, l'Irlandais a effacé Tomori avant de voir Zouma reculer dans sa surface. Le Français a laissé son adversaire placer une frappe du gauche dans la lucarne de Kepa (31e, 0-1). Ce choix tactique, Lampard l'a corrigé à la mi-temps, sortant Zouma et repassant en 4-2-3-1 avec l'entrée de son meneur de jeu, Mason Mount.

Encore une défaite à Stamford Bridge

Il faut dire qu'avec seulement trois tirs, Chelsea s'était montré presque inoffensif malgré une envie constante de jouer vers l'avant. Mais la charnière Bednarek-Stephens s'est révélée intraitable (10 duels gagnés sur 16 à eux deux), avec toujours Cédric ou Höjbjerg pour mettre le pied là où il faut. Si Mount a rapidement fait la différence en trouvant Abraham dans la surface, dont la frappe a fini dans le petit filet (46e), Chelsea n'a pas montré un meilleur visage. Zouma a de quoi être critiqué, mais Tomori et Rüdiger ont eux aussi été totalement dépassés face à la justesse de Redmond, qui a failli offrir un but à Adams (49e).

Ce même Redmond a buté sur Kepa plus tard (65e) avant d'enfoncer Chelsea concluant l'excellent travail d'Armstrong devant Rüdiger (73e, 0-2). Ni l'activité de Kanté, ni les tentatives de Hudson-Odoi (54e) ou d'Azpilicueta (90e+1) n'y ont fait quelque chose. Chelsea a grossièrement failli et enchaîne une deuxième défaite à domicile en championnat, du jamais-vu pour les Blues depuis octobre-novembre 2011. Néanmoins, les hommes de Lampard n'ont pas le temps de ruminer : un derby londonien les attend dès ce dimanche (15h) sur la pelouse d'Arsenal.