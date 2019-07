Revirement de situation dans le dossier Bruno Genesio. En quête d'une nouvelle aventure depuis son départ de l'OL, le technicien français était proche de rejoindre Newcastle, actuellement à la recherche du successeur de Rafael Benitez, selon une information du Progrès.

Mais il ne devrait finalement pas rejoindre les rives du Tyneside. Selon une information de L'Equipe, le propriétaire Mike Ashley, pressenti pour vendre le club, s'est finalement rétracté et souhaiterait installer Steve Bruce sur le banc des Magpies. Le technicien français était lui le candidat privilégié du fond émirien en cas de rachat du club anglais.

Steve Bruce (58 ans), entraîneur de Birmingham entre 2001 et 2007 et libre depuis qu'il a quitté son poste à Sheffield Wednesday, devrait donc prendre la suite de Rafael Benitez. Bruno Genesio, qui confiait en juin dernier son souhait de "retrouver un club le plus vite possible, un challenge sportif qui me correspond", devra a priori encore patienter pour trouver un nouveau point de chute.