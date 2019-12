C'est (enfin) officiel. Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich et tout récemment de Naples, va poser ses valises outre-Manche, à Everton. Le club des Toffees a officialisé samedi l'arrivée du coach italien qui a signé un contrat de 4 ans et demi. "Il assistera au match de Premier League contre Arsenal (ce samedi à partir de 13h30) à Goodison Park en tant que spectateur avec le propriétaire et le président du club avant de rencontrer les joueurs et de prendre ses nouvelles fonctions dimanche", précise Everton dans son communiqué.

"(Ces) joueurs sont capables de tant de choses"

"C'est un grand club avec une histoire riche et une base de fans très passionnés, a déclaré Ancelotti. Le propriétaire et le conseil d'administration ont une vision claire de la réussite et des trophées. C'est quelque chose qui me plaît en tant que manager et je suis ravi à l'idée de pouvoir travailler (...) pour aider à faire de cette vision une réalité." Avant d'ajouter : "J'ai vu les performances des deux dernières semaines des joueurs, ils sont capables de tant de choses."

Des grandes choses, Ancelotti en a déjà accompli. En Premier League y compris. "Le Mister" a entraîné Chelsea deux saisons, entre 2009 et 2011 et a terminé premier du championnat anglais avec les Blues en 2010. Everton avait décidé d'évincer Marco Silva, au lendemain de la lourde défaite contre Liverpool (5-2), lors de la 14e journée de championnat et pointe actuellement à une triste 16e place de Premier League avec 18 points.