L'année 2020 démarre par un match nul pour Chelsea, dans la physionomie comme dans le résultat. Alors que les Blues avaient pris l'avantage dans un terne match face à une équipe de Brighton longtemps faiblarde, Alireza Jahanbakhsh a sorti le public de sa torpeur en toute fin de rencontre (84e) avec un magnifique ciseau synonyme d'égalisation (1-1). Incapable de tuer la rencontre, Chelsea, qui s'était toujours imposé face à Brighton en Premier League, laisse filer deux points mais s'assure quand même d'occuper la quatrième place à l'issue de cette 21e journée.

Le déplacement de Chelsea sur la pelouse de Brighton avait des allures de gueule de bois pour les deux formations, qui ont éprouvé des difficultés à mettre du rythme dans leurs enchaînements. Pour le spectacle, il fallait donc zapper, même si on a quand même eu droit à un but avant la pause, œuvre de César Azpilicueta, en vrai renard à la réception d'un corner (0-1, 9e). Au terme de la première période, les Seagulls semblaient trop émoussés pour obtenir un résultat probant, tandis que les Blues n'avaient pas envie de forcer le talent. Alors ils se sont endormis.

Chelsea n'arrive pas à enchaîner

Longtemps sans intensité, Brighton a fini par trouver quelques solutions passée l'heure de jeu. Pas serein dans ses sorties aériennes, Kepa Arrizabalaga a quand même repoussé l'échéance en se fendant d'un arrêt réflexe sur une frappe à bout portant d'Aaron Connolly (80e). Le gardien n'a en revanche rien pu faire sur le geste de toute beauté d'Alireza Jahanbakhsh, auteur d'un retourné acrobatique parfaitement équilibré (1-1, 84e). Avant le coup de sifflet final, Kepa a empêché le hold-up sur une bonne reprise de Neal Maupay (89e).

A l'arrivée, les hommes de Frank Lampard peuvent s'en mordre les doigts. Face à un adversaire contre lequel ils restaient sur neuf victoires en autant de confrontations en Premier League (un 100 % historique), ils avaient les trois points dans la besace. Mais ils ont relâché leurs rares efforts beaucoup trop vite, et sont tombés dans le piège. Un piège qui ne leur permet pas de bonifier leur succès obtenu face à Arsenal en conclusion de l'année 2019. Et bien qu'ils soient assurés de rester quatrièmes, les Blues n'ont plus gagné deux rencontres de suite depuis le début du mois de novembre.